參與一年一度世界醫院大會

香港作為全球人才匯聚樞紐，為了開拓更廣闊醫療視野，繼九月初醫管局代表團到訪北京參加中國國際服務貿易交易會，分享與交流醫療科技創新研究成果，醫管局亦於十月下旬再派出代表，出席於葡萄牙里斯本舉行的第四十六屆世界醫院大會 (World Hospital Congress)，與來自世界各地的醫療衛生界專業人員深入交流。



撰文：醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生



醫管局代表十月下旬出席於葡萄牙里斯本舉行的世界醫院大會，與世界各地醫療衛生界專業人員深入交流。

世界醫院大會由國際醫院聯盟 (International Hospital Federation) 主辦，是一項十分獨特的全球醫療論壇，匯集世界各地醫院和衛生組織的領導者和決策者，屬醫療界國際年度盛事之一。今屆世界醫院大會口號──「全球學習，在地行動」(Global Learning, Local Action) 別具意義。如何促進醫療專業人員福祉的策略、駕馭快速發展的醫療環境，以及如何促進持續醫療保健成為今年大會的重要議題。

全球不同國家、不同地區的醫療發展各有優勢。透過大會這個平台，能促進國際間交流，各地醫療衛生部門、組織代表共同分享管理和提供良好醫療服務的專業知識和臨床經驗，透過「全球學習」，互為借鏡，各取所需，然後帶回自己的國家和地區「在地行動」，提升本地醫療服務質素與水平，造福病人。

一年一度的世界醫院大會由國際醫院聯盟 (International Hospital Federation) 主辦，匯集世界各地醫院和衛生組織的領導者和決策者，屬醫療界國際年度盛事之一。

大會期間除了舉行多場國際性研討會，更展出了400多份不同地區精心製作的海報，分享醫療研究成果。醫管局也積極參與，七大聯網亦獲邀請發表多份海報，內容包括肌肉及骨骼慢性疼痛管理計劃、針對新冠患者以遙距醫療提供復康訓練先導計劃等等。

今次葡萄牙里斯本行程十分充實，我們除了出席世界醫院大會外，更把握機會到訪當地醫院介紹及宣傳醫管局的「環球醫療人才匯聚計劃」。我們希望透過計劃，提供一至兩年彈性短期合約，吸納世界各地不同醫療專才來本港公立醫院交流，特別是一些接近完成或已經完成專科培訓的醫生，令香港公立醫院成為匯聚世界醫療人才的樞紐，互學互鑑，促進雙方發展。

醫管局轄下不同專科，包括麻醉科、放射科、心臟科等，都正積極透過「環球醫療人才匯聚計劃」吸引外地專才來港交流。現時已有一些不同地區的專家對計劃表達興趣，我們正安排相關執業註冊申請手續，預計不久將來就可以正式歡迎他們加入醫管局大家庭。我們期望這些專家能將各自不同醫學領域的專業知識帶來香港，同時亦可在香港吸收臨床經驗。「環球醫療人才匯聚計劃」無論對於外地醫生或本港醫療系統均互有裨益，可說是「雙贏」。

未來，我們期望在更多專科推展「環球醫療人才匯聚計劃」，以及繼續到不同國家與地區推廣及招攬人才，並積極向海外醫科畢業生和執業醫生介紹來港執業的不同途徑和註冊安排，吸引他們加入醫管局，以紓緩人手，應對服務需求增長。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

