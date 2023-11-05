懷胎三個月開始　做好撃退妊娠紋準備

婦女懷孕時因胎兒急速成長而拉扯肚皮肌膚，容易長出難以消退的妊娠紋，可能永久影響皮膚外貌，令女士聞「紋」色變。對抗妊娠紋，孕婦宜於懷孕三個月後開始做好護膚，對妊娠紋防範於未然。坊間亦對妊娠紋有不少迷思，例如是否每個孕婦都會有﹖ 妊娠紋會否與年齡、皮膚彈性、膠原蛋白有關係？下文會講解妊娠紋的原由及六大護理貼士，望為孕婦保持靚靚肚皮。



撰文：醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生蔡曦琳



醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生蔡曦琳

婦女懷孕三個月之後胎兒急速成長，懷孕期間孕婦的體重亦會隨之增加。以上因素都有機會導致孕婦的腹部皮膚受到急速拉扯，當皮膚不夠時間及彈性適應，支撐皮膚的組織例如膠原蛋白和彈力蛋白纖維，將會受到影響而被撕裂，形成妊娠紋。

臨床上留意到妊娠紋一般會在懷孕五至六個月後慢慢出現，最常見會出現於腹部，另外雙乳、大腿、臀部、下背、甚至恥毛上方的位置亦有機會受到影響。

其實孕婦懷孕期間的肚皮受到急速拉扯機會相當大，所以妊娠紋可謂相當常見，但亦會有孕婦天生沒有妊娠紋問題。

「爆紋」的高危因素包括個人遺傳體質、體重過重、乾燥或欠缺彈性的皮膚、缺乏膠原蛋白、懷孕期間的體重增加速度快及幅度大、胎兒偏重、多胎妊娠等等。

孕婦若可以在懷孕期間盡早進行按摩及使用合適的改善妊娠紋產品， 盡量保持皮膚光滑及彈性，將可大大減低形成妊娠紋的機會。（VCG）

妊娠紋顏色不同亦深淺不一，最初出現時顏色大多為淺粉紅色，其後會逐漸加深至瘀紅色，亦有機會慢慢加長及增加數量。當孕婦生產過後，妊娠紋顏色會慢慢變淺，變成稍微下陷的銀白色。雖然沒有之前明顯，但是卻很難完全消退。

不過若可以在懷孕期間盡早進行按摩及使用合適的改善妊娠紋產品， 盡量保持皮膚光滑及彈性，將可大大減低形成妊娠紋的機會。

對抗妊娠紋可以多管齊下，以下為六大護理貼士：

（一）改善皮膚質地：孕婦在懷孕第四個月開始進行護膚，增加皮膚滋潤度及彈性，可有效減低或預防妊娠紋形成。攝取足夠的水份（每天約1.5至2公升）非常重要。日常生活亦應避免用過熱的水洗澡，減低皮膚水份流失。

（二）注意營養攝取：進食含有豐富骨膠原的食物，例如：海參、三文魚、豬腳、豬皮、雞翅膀都有助於增加皮膚中的骨膠原成份，但同時亦含有較高膽固醇，需要注意。另外攝取足夠的維他命A，維他命B2以及維他命E對身體亦很重要。暫時並沒有口服藥物可以減低妊娠紋形成。

婦女懷孕時因胎兒急速成長而拉扯肚皮肌膚，容易長出難以消退的妊娠紋，可能永久影響皮膚外貌，令女士聞「紋」色變。（資料圖片）

（三）謹慎選擇合適的改善妊娠紋產品（使用產品的份量不宜過少，避免影響效果）：

．根據不同的季節，選擇合適的植物油：香港的夏天比較炎熱及潮濕，可以選擇含有比較清爽的植物油的產品，例如以甜杏仁油為主的產品。對果仁有敏感的孕婦需要避免使用甜杏仁油。

．當開始轉入秋季，天氣開始乾燥，則可以選擇含有滋潤度較高的植物油，例如牛油果油、小麥胚芽油。對麩質或者小麥過敏的人士並不適合使用小麥胚芽油。

．冬天來臨，或者夏天經常使用冷氣，導致皮膚非常乾燥時，則可以考慮使用含有乳木果油的產品，或者在塗抹之前一直使用的改善妊娠紋產品之後，額外再加多一層乳木果油增加滋潤度。

．洗澡之後盡快塗抹產品可以幫助皮膚鎖水，減低乾燥。

．如果孕婦本身是疤痕體質，可以考慮含玫瑰果油的產品。

（四）勤於按摩肚皮：

在使用改善妊娠紋產品的同時，配合正確的按摩手勢非常重要，幫助增加皮膚彈性，改善膚質。

．先在腹部塗上足夠份量的產品



．左右手上下交替垂直按摩腹部，由腹部的一邊，經過腹部中央，直至腹部另一邊，全面覆蓋腹部，特別注意恥毛上方的位置容易被忽略



．左右手左右交替打橫按摩腹部，由上而下（或者下而上）按摩， 全面覆蓋腹部，特別注意下背的位置容易被忽略



．順時針由肚臍向外打圈，全面覆蓋腹部



．最後記住塗抹雙乳、大腿、臀部，特別注意恥毛上方的位置較容易被忽略。



（五）除了使用改善妊娠紋產品，孕婦亦可根據個人身體情況選擇合適的香薰油：

在懷孕時候使用香薰油需要比平常成人更低的稀釋度、亦需要考慮個人體質及懷孕期間的母嬰安全，建議向有專業資格的香薰治療師查詢。

．柑橘類的香薰油例如甜橙、蜜柑、佛手柑、及檸檬，但是需要在塗抹之後12小時之內避免相關肌膚直接受到太陽照射，避免光敏作用。



．橙花、乳香除了護膚之外亦有修復受損組織、寧神安眠的作用。廣藿香可以減低彈性蛋白的消耗增加皮膚彈性，永久花護膚的效果相當出色。



（六）在產後接受特定的光學治療程序：

光學治療程序例如激光、彩光都有機會改善妊娠紋，建議向皮膚科醫生查詢。

總括而言，妊娠紋並不是疾病，只會影響皮膚的外觀，並不會對孕婦及胎兒的健康構成任何影響。但是一旦出現，要令其消散則非常困難，永久影響皮膚外貌，建議孕婦預防勝於治療

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