今日必看8分鐘｜無牌吧打鬥案警拘15男｜亞冠盃完場後爆衝突

元朗2無牌吧打鬥案 睇場男持刀嗌咪 警反黑組共拘15男

網上近日流傳多段影片，顯示元朗一間懷疑位於工廈內的樓上酒吧發生爭執打鬥事件。其中一條影片可見一名紋身漢被壓倒扯衫拳打，多人「觀戰」，有女子高呼：「揼佢，啱啦！」另一影片中，一名疑是負責睇場的灰衣男左手執刀、右手持咪與人對峙，旁邊另有兩男持刀。警方指，元朗警區反三合會行動組經調查後，發現多人懷疑本月25日及26日在元朗兩間懷疑無牌酒吧內爭執及聚眾毆鬥，部分人懷疑持有攻擊性武器，總共拘捕15人。

上環普仁街唐樓單位大火 窗冒紫紅火舌傳爆炸聲

上環普仁街有唐樓單位發生火警。今晚（29日）7時53分，警方接獲多人報案，指普仁街4號一座唐樓起火，並傳出爆炸聲，消防趕至動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，約20分鐘後將火大致救熄。事件中約20人自行疏散，幸無人受傷，惟現場消息稱有兩隻貓需接受急救。警方及消防正調查起火原因。

亞冠盃｜浙江挫武里南完場後爆衝突 港將梁諾恆參與其中

亞冠盃H組，浙江隊主場鬥泰國的武里南，港足中堅梁諾恆正選登場兼踢足全場，結果浙江以3：2力克對手，晉級淘汰賽仍然有望。好戲原來在後頭，兩軍完場後發生激烈衝突，梁諾恆都參與其中，而主場球迷則高呼「Loser」助威。

北角英皇道珠寶店遭淋油 警列刑事毀壞追查

今日（30日）上午9時半左右，警方接報北角英皇道293號地下一間珠寶店遭人淋油破壞。人員到場見珠寶店的玻璃櫥窗遭淋紅色油，店舖人員用紅色布掩蓋。警方列刑事毀壞案跟進調查。

醫療事故｜明愛醫院病人血氧下降 急送ICU時無開氧氣樽氣閥後亡

明愛醫院今晚（29日）公布一名79歲眼科男病人，昨日（28日）懷疑出現急性腸阻塞情況，早上出現血氧飽和度下降情況，病人於11時10分在醫護人員陪同下，由眼科病房轉送往深切治療部(ICU)，期間病人血氧飽和度再次下降，醫護人員立即嘗試為病人加大氧氣供應量，但其血氧飽和度持續下降，醫護人員在11時15分發現病人使用的氧氣樽，氣閥在運送期間未有開啟，按院方公布為時長達5分鐘無氧氣供應。

城巴首輛氫能巴士最快明年1月落地 李家超試坐：全港巴士迷雀躍

政府近年推動新能源車，全港首輛載客氫能車亦終於落地。城巴今日（30日）宣布，由福建車廠威馳騰生產的雙層氫能巴士已通過審批，正式出牌落地，預計最快明年1月載客，行走九龍區。

轉數快12.4起與泰PromptPay接通 遊泰港人可掃碼付款 每日限1萬

12月4日起，泰國電子支付系統PromptPay將與香港電子支付系統互聯互通，當港人前往泰國旅遊時，可使用轉數快支付系統付款，泰國遊客在香港也可以在接受轉數快的商戶使用PromptPay付款，每日最高付款限額為1萬港元。

德國空運入境梳打粉做掩飾 海關緝$2400萬K仔拘4男 包括大專生

海關在機場空運貨站，檢查一批由德國來港報稱碳酸氫鈉（俗稱梳打粉）的貨物時，揭發實為氯胺酮（K仔），共重50公斤，巿值2,400萬元，追查下拘捕4名男子涉嫌販毒，當中一人為大專生。

基辛格逝世｜周三寓所中離世 被譽為「中國人民的老朋友」

路透社11月30日報道，美國前國務卿、諾貝爾和平獎得主基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉）29日在家中離世，享年100歲。