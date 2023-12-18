黎智英案開審．持續更新｜警方加強法院保安　首天先處理法律爭議

【黎智英案/黎智英案最新消息/黎智英案持續更新】壹傳媒創辦人黎智英被指勾結外國勢力案，今日(18日)在西九龍法院開審，料會先處理串謀刊印及複製煽動刊物罪檢控時限的法律爭議，才會讀出開案陳詞。黎案一直廣受關注，除了本地媒體，相信亦會有海外傳媒採訪，過往亦有外國使節派員旁聽。保安局局長鄧炳強表示，法院及法庭均會加強保安。據悉，為方便押送黎智英上庭應訊，一直還柙赤柱監獄的黎，早前已轉倉至荔枝角拘留所。黎智英案開審首日，庭外庭內最新消息，持續更新。



黎智英2020年年8月10日被指涉嫌違反《港區國安法》，事隔3年案件開審。（資料圖片 / 羅君豪攝）

【05:30】警方於今日清晨時份，派出「銳武」裝甲車到西九龍裁判法院外戒備，同時會在法院及附近一帶加強巡邏，包括在花槽等位置進行搜索。

公眾人士欲旁聽需到法庭輪籌

因應黎智英案開審，司法機構表示將會採特別的派籌安排，以控制人流及確保法院大樓的秩序，安排通告會在司法機構網頁更新。一般而言，公眾人士如欲旁聽，均需到法院大樓指定區域排隊輪候以取旁聽籌號。黎案將在西九法院3號庭處理，庭內座位會預留予被告親友及與案人士等，亦預留30座位作記者席，另設延伸法庭可看法庭的直播書面。

警方將加強法院保安

此外，保安局局長鄧炳強上周稱，警方已經與司法機構協調，將會對進入法院的訪客，包括旁聽人士及律師等進行X光搜查，警方亦會在法院及附近一帶加強巡邏，同時派出爆炸品搜查犬。鄧又稱，留意到以往有自稱旁聽師或送車師的人會趁機騷擾檢控人員，甚至在法庭內大聲喧嘩，影響法庭程序，鄧警告，任何人如果企圖想騷擾審訊進行，或企圖恐嚇有份參與司法程序的人員，警方會立即採取果斷執法行動。

案件編號：HCCC 51/2022