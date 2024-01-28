2000義工向獨居或雙老長者送福袋　何永賢獲婆婆送贈手織冷頸巾

寰宇希望今日(28日)舉辦「長者希望日2024」，儀式後義工分批出發，到1,000位65歲或以上獨居或雙老長者家中送上福袋，探望護老院內身體比較弱的長者，陪同長者外出或達成平日難以完成的心願，每位長者均可收到一個「福袋」。



活動先於長沙灣保安道遊樂場進行開展儀式，主禮嘉賓一同拉響氣球炮仗，為活動揭開序幕。近2,000名義工希望於春節為長者送上支持和關心。今日是寰宇希望在香港成立30周年。

主禮嘉賓房屋局局長何永賢致辭時表示，來到現場看到逾2,000名義工，感到十分溫暖。她說，房署致力改善屋邨環境，期與居民「共築幸福」，希望大家一起推動鄰舍關懷，多點關心身邊的長者，就如房署也為邨內有需要的長者提供免費安裝扶手等服務，籲大家一同為香港打造成為關愛城市努力。

92歲資深藝人胡楓及89歲羅蘭身體力行到場支持，並擔任30周年親善大使，頒發獎項予年長義工及小朋友義工，當中有長者義工更年屆94歲，他們都希望以自身才能服務其他有需要的老友記，回饋社會。

儀式後，義工分批出發，到獨居或雙老長者家中送上福袋，探望護老院內身體比較弱的長者；陪同長者外出或達成平日難以完成的心願。每位長者均可收到一個「福袋」，除了白米、米粉、餅乾、潤膚膏、午餐肉等日常品，還有手織冷頸巾，全部物品都是由公司贊助及善長仁翁捐出。

寰宇希望親善大使張文新及太太、資深傳媒人車淑梅是第11年支持「長者希望日」。兩人於出席活動開幕禮後，陪同何永賢局長和義工一起探訪居住在蘇屋邨的獨居長者、年逾80歲的謝婆婆，並送上福袋及祝福禮物。何局長送上冷帽給謝婆婆保暖，而謝婆婆也以自己親手編織的頸巾作回禮，何局長說和今日衣著十分合襯，期間兩人言談甚歡，還不時互相鼓勵。

寰宇希望執行委員會主席鄭國基牧師在台上亦肯定義工的付出。執行總監廖立恆透露，將於太子區開設了第三間牙科社企中心，及於同區的第一間長者運動及日間護理中心，未來希望能夠在其他地區設立長者運動及護理中心和長者家居照顧服務，提供服務予更多有需要的長者及市民。