演藝學院叫停畢業生演《無政府主義者意外死亡》　團隊：答案明顯

香港演藝學院原訂本月17日起搬演的《一個無政府主義者的意外死亡》應屆畢業生作品,演出資訊現已消失於演藝學院的官方網頁,再沒相關的演出資訊可搜尋,據網媒報道,該演出是「香港演藝學院在沒有向外公布原因下,突然喝停」,還引述製作團隊成員在社交平台表示,「禁演的可能性早已傳遍學院內」,又指「答案是很明顯」,他們相信「一切都會載入史冊」。



《香港01》正向演藝學院查詢。



《101 藝術新聞網》今日(5日)報道,演藝學院原定2月17至3月2日於學院小劇場搬演的國際知名的經典戲劇作品《一個無政府主義者的意外死亡》(Accidental Death of an Anarchist),突然在演藝的官方網頁上遭下架,聲稱是「一遍國家安全高漲的氣氛下,被列為亞洲排名第一的香港演藝學院在沒有向外公布原因下,突然喝停本月搬演的《一個無政府主義者的意外死亡》(Accidental Death of an Anarchist)應屆畢業生作品。」

該網引述製作團隊的成員在社交平台分享指,「禁演的可能性早已傳遍學院內,但當訊息進入耳朵後」,續指「當訊息進入耳朵後,人在面對最衝擊的那刻真的會變得空洞,近五個月來的努力和心血因為一個決定而付諸東流。沒有憤怒、沒有難過、沒有怨恨,沒任何情緒和思緒,俗稱『呆X咗』。」又引述指「在整個過程中,不斷在想『我們做錯了什麼?』,但內心卻清楚『答案是很明顯』。在兩度慨歎『無話可說』之下,除感激參與及欣賞過的人外,他們相信『一切都會載入史冊』。」

《一個無政府主義者的意外死亡》是1997年獲諾貝爾文學獎得主、黑色諷刺劇大師達里奧•福(Dario Fo)創作。該作品為全球多個學府培育演藝人才教授的作品之一,香港本地劇團過去曾多次改編該劇目演出,包括香港藝團「好戲量」於2012年搬演該劇目,並將其本土化改為高鐵事件,請來多名資深社運人士參與演出,該劇最後一次乃香港「影話戲」於2020年改編該劇搬演。

香港演藝學院原訂搬演的《一個無政府主義者的意外死亡》乃根據原著演出,故事講述1970年的米蘭警政署,一個警探辦公室中發生了一場意外,當時一名疑似炸彈狂、恐怖分子在受審期間離奇墮樓,令社會輿論四起,遊行示威湧現。