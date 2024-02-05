演藝學院叫停畢業生演《無政府主義者意外死亡》　團隊：答案明顯

香港演藝學院原訂本月17日起搬演的《一個無政府主義者的意外死亡》應屆畢業生作品，演出資訊現已消失於演藝學院的官方網頁，再沒相關的演出資訊可搜尋，據網媒報道，該演出是「香港演藝學院在沒有向外公布原因下，突然喝停」，還引述製作團隊成員在社交平台表示，「禁演的可能性早已傳遍學院內」，又指「答案是很明顯」，他們相信「一切都會載入史冊」。



《香港01》正向演藝學院查詢。



《101 藝術新聞網》今日（5日）報道，演藝學院原定2月17至3月2日於學院小劇場搬演的國際知名的經典戲劇作品《一個無政府主義者的意外死亡》（Accidental Death of an Anarchist），突然在演藝的官方網頁上遭下架，聲稱是「一遍國家安全高漲的氣氛下，被列為亞洲排名第一的香港演藝學院在沒有向外公布原因下，突然喝停本月搬演的《一個無政府主義者的意外死亡》（Accidental Death of an Anarchist）應屆畢業生作品。」

該網引述製作團隊的成員在社交平台分享指，「禁演的可能性早已傳遍學院內，但當訊息進入耳朵後」，續指「當訊息進入耳朵後，人在面對最衝擊的那刻真的會變得空洞，近五個月來的努力和心血因為一個決定而付諸東流。沒有憤怒、沒有難過、沒有怨恨，沒任何情緒和思緒，俗稱『呆Ｘ咗』。」又引述指「在整個過程中，不斷在想『我們做錯了什麼？』，但內心卻清楚『答案是很明顯』。在兩度慨歎『無話可說』之下，除感激參與及欣賞過的人外，他們相信『一切都會載入史冊』。」

《一個無政府主義者的意外死亡》是1997年獲諾貝爾文學獎得主、黑色諷刺劇大師達里奧•福（Dario Fo）創作。該作品為全球多個學府培育演藝人才教授的作品之一，香港本地劇團過去曾多次改編該劇目演出，包括香港藝團「好戲量」於2012年搬演該劇目，並將其本土化改為高鐵事件，請來多名資深社運人士參與演出，該劇最後一次乃香港「影話戲」於2020年改編該劇搬演。

香港演藝學院原訂搬演的《一個無政府主義者的意外死亡》乃根據原著演出，故事講述1970年的米蘭警政署，一個警探辦公室中發生了一場意外，當時一名疑似炸彈狂、恐怖分子在受審期間離奇墮樓，令社會輿論四起，遊行示威湧現。