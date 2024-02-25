新春車牌拍賣｜「D」2020萬成交成史上第三高　三甲皆英文單字

運輸署農曆新年（新春車牌）拍賣今日（25日）舉行，一年一度的拍賣將推出49個「靚冧把」車牌，最受觸目的是第26個登場的單字英文「D」車牌，業界估計成交價可達千萬元計。

歷年車牌拍賣中，五大高價成交中有三個都是單字英文車牌，包括「V」、「R」和「W」，分別佔第五、第二和第一，其中「R」更是上年新春創下的紀錄。

「Ｄ」單字英文車牌主要由兩名買家爭持，經過約70口叫價後，最終以2020萬元，由一名女士投得，是繼「W」車牌的2600萬元和「R」車牌的2550萬元，踢走「28」車牌的1810萬元擠身三甲。如果只計英文單字，今次亦取代「V」的1300萬元，亦是英文單字第三高價。



【15:55】持83號牌的女士身穿杏色冷衫、佩戴口罩，在職員陪同下前往登記，期間未有回應記者提問。

【15:50】「D」字車牌，2020萬元成交，由一位女士投得，總共74口價。

【15:49】「D」字車牌已叫至2000萬元。

【15:46】「D」字車牌已叫至1,500萬元，已破2017年「V」牌紀錄。

【15:45】「D」字車牌已叫至1,000萬元，是第51口價。

【15:44】「D」字車牌已叫至900萬元。

【15:43】「D」字車牌已叫至600萬元。

持「83」號競投牌的一名女士，最終以2020萬元，投得「D」號車牌，成史上第三高價。（香港01直播截圖）

【15:42】手持83及108號牌的買家來回出價，到第40口價，價錢已達620萬元。

【15:41】「D」字車牌已叫至600萬元。

【15:39】「D」字車牌已叫至550萬元。

【15:38】「D」字車牌以手持108號和83號牌的市民，爭持不下。現時每口叫價已調高至5萬元一口。

【15:30】運輸署正拍賣今日最矚目的「D」字車牌，底價為5000元，第一口叫價已達500萬元，第12口價到506萬元。

【14:30】運輸署今午公開拍賣49個車牌，其中48個為傳統車牌，當中有不少「好意頭」車牌，如「AA8888」、「WE88」、「XX1888」、「UU3388」等。不過，今日焦點依然落在第26個拍賣的單字母「D」車牌身上。

首個拍賣的傳統車牌「CK686」，底價為4000元，成交價為5000元。緊接拍賣的「AB383」開價為5000元，並以底價成交。

首十個拍賣的車牌中，以「XX 1888」獲最高叫價，底價3.1萬元，以9.8萬元成交，其次高價是「FU 222」，底價1.2萬元，以6萬元成交。首20個車牌拍賣，有9個無人出價，最終收回。

2024年49個新春車牌拍賣號碼。（運輸署文件）

翻查資料，歷年最貴的新春車牌是2021年的單字「W」車牌，當年第一口叫價即由底價5,000元，跳至500萬元，組歷116口叫價，由一名男買家以2,600萬元投得。

而第二貴的，則是去年於新春車牌拍賣會上賣出的自訂車牌「R」，由底價5,000元開始，經過47口叫價，最終由持「123」號牌的女士投得。

▼最新14個天價車牌（第12至第1位，截至2023.2.12）▼



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▼2023年2月12日 新春車牌拍賣「R」車牌以2550萬元成交▼

