新春車牌拍賣｜一半車牌無人承價要收回　車牌行負責人：底價過高

運輸署今午（25日）舉行新春車牌拍賣，49個特別車牌中有不少底價被指較高，有參加者聽到後譁然，在單字母「D」車牌拍賣前，便有12個車牌無人出價需要收回。運輸署其後公布，有23個車牌無人承價而收回，全日拍賣所得款項為2,452萬元，以2,020萬元成交的「D」車牌貢獻約八成。



優質幸運車牌中心負責人顏文翰表示，今年新春車牌拍賣氣氛未及往年，他料原因與車牌底價過高有關。他認為靚車牌賣少見少，理解署方希望藉較高底價保護車牌。至於以2,020萬元成交的自訂車牌「D」，他直言之前一直不看好這車牌，但今日拍賣情況雖然慢熱，但最後成交價也較他估計的高約一倍。



▼截至2024年 史上15個天價車牌（由第15至1位）▼



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運輸署2月25日舉行新春車牌拍賣，49個車牌中，有約一半、23個（黃色U/S示）因無人承價而收回。（政府新聞處圖片）

「D」車牌拍賣前12個無字母車牌無人承價

運輸署今午公開拍賣49個車牌，最為囑目的為排第26的單字母自訂車牌「D」，經歷74口叫價，以2,020萬元成交。但值得留意，今年有車牌底價較高，出席者聽到也忍不住譁然。

在單字母「D」車牌拍賣前，便有12個車牌無人承價需要收回，包括底價為77.5萬元的「382」、底價為27萬元的「3363」、底價為21.5萬元的「2038」；2823、2122 、8626都滯銷。總共有23個車牌因無人承價要收回，佔49個車牌的47%。

▼2月25日 自訂車牌「D」以$2,020萬元成交▼



無字頭「132」以101萬元成交

車牌「D」以2,020萬元成交；第二高為無字頭「132」，以101萬元成交；第三為「TT 1」，以84萬元成交；「AA 8888」則以56萬元成交。全日拍賣所得款項為2,452萬元，可見車牌「D」成交價已佔八成。運輸署在扣除開支後，會全數撥入政府獎劵基金作慈善用途。

優質幸運車牌顏文翰：今年車牌並非超班、好靚

優質幸運車牌中心負責人顏文翰表示，今年拍賣會的氣氛明顯比不上去年，認為與今年拍賣的車牌質素有關，「相信都係今年啲牌都唔係話非常超班、好靚嘅牌，運輸署貨源都愈來愈少。」

他又說，雖然「D」車牌都有人期待，但只屬文昌數，只對部份行業的人有利，亦頂多演繹成「Dragon 」、「Dollar」，不如去年「R」能配合九運，一般人也廣泛適用，「所以（拍賣情況）慢熱啲。」不過，他說成交價逾2,000萬元，已較他預計約1,000萬元成交為高。

至於流拍情況，顏文翰直言很容易解釋，主因是底價過高，也因為底價過高，現場的人難以參與，令拍賣氣氛也難以變得熾熱，也難以「擦出火花」。問到哪個車牌底價值得斟酌，他指「隻隻都值得斟酌，我成日都講拍賣講氣氛，氣氛出唔到，就唔會創新高。」

提到部份車牌底價，如「382」底價達77.5萬元，他指傳統靚車牌賣少見少，運輸署僅存的也已不多，署方藉較高底價保護這些車牌，也是可以理解，「要識貨先買。」