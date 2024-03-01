「偷食」男求復合不果　鬆煤氣喉點煙再枕頭焗女友　認企圖謀殺

運輸工人因「偷食」和同居女友分手，搬出對方的屯門單位後，多番登門要求復合，均遭女友拒絕。他之後再到單位收拾個人物品時，涉鬆開煤氣喉並點煙，又用枕頭按女友的頭，圖焗死對方。直至女友聲稱會和其現任男友分手，運輸工才停手，女友亦趁機逃離單位。運輸工其後被捕，今(1日)在高等法院承認1項企圖謀殺罪，法官把判刑押後至本月14日。



被告盧文傑，43歲。他承認於2022年4月29日，在屯門龍逸邨康龍樓某單位，企圖謀殺姓李女事主。

被告盧文傑在高等法院承認企圖謀殺姓李女事主。（資料圖片）

被告與事主均曾離婚

案情指，事主離婚後與兒子同住在涉案單位，於2017年在交友應用程式，認識同樣曾離婚及同育有一子的被告，兩人後來發展為情侶並同居。及至2021年10月，事主發現被告有外遇後提出分手，並要求被告搬離單位。自此，被告不時上門求復合，更曾試圖服用一樽安眠藥自殺。事主為免刺激被告，一直未有更換門鎖，她後來展開一段新戀情，拒絕被告復合的要求。

被告稱要強姦事主

案發當晚，被告按約定上門取回其個人物品。事主因擔心會和被告發生爭執，將兒子安置在樓下鄰居家。她回到家時見到被告身處廚房，但沒有聞到任何奇怪味道。兩人之後在客廳談話，被告突然情緒激動，聲稱要強姦事主，指事主大可在事後報警送他入獄。

廚房傳來爆炸聲後被告入房用枕頭焗事主

在事主不斷掙扎下，被告約30秒後放開事主，並稱要到廚房吸煙。約5秒後，廚房傳來爆炸聲，事主見到有火光。被告隨後跑出廚房，將事主按倒在地上，一隻手捉著事主的雙手，另一隻手則拿枕頭按事主的頭，圖焗死對方。期間，他稱已處理其外遇問題，會和事主同歸於盡。事主聽罷大驚，大聲呼救。她聲稱將會和現任男友分手，被告才不再以枕頭按她的頭。

嘗試救火最後要插喉送院

當時廚房冒出大量濃煙，並有強烈的煤氣味。被告到廚房救火，事主趁機離開，到鄰居的單位。消防員接報到達，當時整個樓層已布滿濃煙。他們破門入屋，救出已失去知覺的被告。消防員撲滅火種後，發現煤氣喉被鬆開。被告和事主被送院，被告送院時需插喉，其後情況穩定，經檢查後發現他沒有受傷；事主則受輕傷。此外，單位的廚櫃、煤氣爐等損毀。

案件編號：HCCC243/2023