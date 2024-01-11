Hermès最新配貨比曝光　7大熱門款超行情別買　這款入手門檻最高

Hermès 愛馬仕配貨就像是一道謎，配多配少一部份也攸關運氣，剛好遇上店裡有存貨時，0配貨、只配一條twilly都是有可能的，若以正常情況來說，究竟配多少才能拿到包呢？又或者配多少才算合理呢？



以下為大家整理愛馬仕熱門包款「最新配貨比」，近期想入手新包的朋友們，建議先來了解一下目前市場的行情！

Hermès 7大熱門款最新配貨比（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

Hermès Picotin

目前在愛馬仕專櫃中，菜籃子公價大約10萬台幣上下（折合約港幣25,000），專櫃普遍配貨比是1：0.5-1，其中金剛色的行情略高一些，其他色系則根據熱度依次遞減，不過基本上不超過1：1是比較合理的，而且甚至有些冷門色還有機會直接在愛馬仕官網0配貨入手，大家也可以時常上官網瀏覽一下。

「入門款」花園包30配貨比

Hermès Garden Party 30

目前在愛馬仕專櫃中，帆布Garden Party 30公價大約83,000台幣左右（折合約港幣20,800），專櫃普遍配貨比是1：1，而全皮Garden Party 30公價13萬起跳（折合約港幣32,700），普遍專櫃配比則是會扣1萬（台幣）累積，不過目前花園包在二級市場的行情也大約落在13萬（台幣），因此若不是0配，基本上轉手都是會賠錢的。

同場加映：Hermès手袋常見問題Top 1：發霉有救嗎？日常保養、急救方法1次看（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

「進階款」Mini Lindy配貨比

Hermès Mini Lindy

目前在愛馬仕專櫃中，Mini Lindy公價大約24萬台幣上下（折合約港幣60,300），專櫃普遍配貨比是1：0.5-1，也就是說裸包成本至少也得30萬（折合約港幣75,700），熱門色號甚至要到43萬左右（折合約港幣108,000），加總起來價格算是相當高，反觀二級市場金剛色也就30萬初（台幣），相對起來便宜許多，能接受二手包的朋友們，也可以試著在中古店入手。

「進階款」Mini保齡球包配貨比

Hermès Mini Bolide

目前在愛馬仕專櫃中，Mini Bolide公價大約18萬台幣左右（折合約港幣45,200），金剛色專櫃普遍配貨比將近1：1，其餘顏色則較低一些，由於保齡球包是愛馬仕近幾年的人氣包款之一，目前專櫃價與去年相同，但很難保證未來不會漲價，因此喜歡的朋友們建議趕緊下手。

「BKC系列」康康包配貨比

Hermès Constance

目前在愛馬仕專櫃中，Constance公價大約30萬台幣上下（折合約港幣75,400），專櫃普遍配貨比高達1：1.2，不過據中古業者透露，由於專櫃近期釋出不少康康offer，市面上流通數量比以前來得更多，因此二手價反而有所下跌，因此總體來說建議配比最好控制在1：1.5之內，才是較為合理的價格。

同場加映：Hermès｜愛馬仕拖鞋舒適度排行榜Top 4 老粉：配貨天花板是這款（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

「BKC系列」Kelly、Birkin配貨比

Hermès Kelly 、Birkin

愛馬仕專櫃中的包王Kelly、Birkin，是不少養馬人的終極目標，除了價格高外，配貨比也同樣相當驚人，這兩只配比基本都要高達1：2，金剛色更是要到1：2.5，以Birkin 30為例，若以公價376,368台幣（折合約港幣94,500）來說，光是配貨費就要超過45萬台幣（折合約港幣113,050），甚至有網友分享自己1：3才配到Birkin。

「高階款」Mini Kelly一代

Hermès Mini Kelly

在愛馬仕專櫃累積消費超過100萬台幣（折合約25萬港幣）以上才能購買的Mini Kelly一代，專櫃裸包價25萬台幣左右（折合約港幣62,800），普遍配貨比竟要高達1：3–5，甚至超過了Kelly、Birkin，基本上都要配到87-110萬（折合約22-28萬港幣）才能拿包，而且由於一代專櫃數量遠比二代少，因此以購買難度來說也相對更高。

延伸閱讀：

專櫃櫃姐最怕的一類人！4招教你扮演「櫃姐剋星」，學會再也不怕進精品店

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】