Youtuber千千 x PAZZO推聯名單品！小雛菊TEE、透紗細肩罩裙超仙

美食水水即將進攻你的衣櫃！！！台灣品牌PAZZO前不久才強強聯手《花生漫畫（PEANUTS）》，讓呆萌小獵犬「史努比」席捲全台，沒想到馬上又出大招，睽違1年宣布與百萬訂閱的YouTuber、大胃王「千千」夢幻聯動，姐妹們快準備好你的荷包～



PAZZO x 大胃王千千 「千女系」仙氣聯名開賣

注入千千平時私服也很愛的「渲染清新色調」，這波一口氣推出12款最新春夏聯名服飾，從BRATOP、印花TEE、牛仔褲、削肩到綁帶上衣，日系大人感、休閒舒適度兼具，快來看看哪些必收？千千本人私心最推的是？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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PAZZO x 大胃王千千聯名推薦

1. 小雛菊標語短版TEE

百搭上衣請包色！第一波聯名賣到爆的小雛菊短版TEE這次可不要錯過，加了小辣的「修身短版設計」不會過短，剛剛好露出最纖細的腰身那節，正面只裝飾「Bellis perennis」小雛菊的義大利文刺繡，背面可以找到3朵撞色小雛菊亮點，空氣棉面料營造果凍感的柔軟舒適，除了基本白、米杏、黑色之外，小編大推新解鎖的「獨特紫羅蘭色」。

2. 小雛菊印花細肩洋裝

高個女孩的福音！！！千千最近飛泰國打卡照裡，穿得就是這件「小雛菊印花細肩洋」的藍色款，質感光澤面料、後挖背設計，完全是氣質小姊姊想偷偷展現適度小性感的完美範本（笑），「限定裙長」不讓長度不上、不下變超尷尬，洋裝還藏「千千的手繪簽名」喔～

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3. 寬腰節西裝長裙

想要擁有千千的高挑比例？先入手這件「千女裙」就對了！寬腰節設計讓整體視覺比例拉長，再加上硬挺的西裝材質好修身，一共推出黑、米黃、水藍3色選擇，沈穩色系適合OL們時髦通勤，活潑的配色推薦混搭休閒單品，休假日姐妹聚會、約會穿它出場打卡吧～

4. 綁帶短版上衣

本季依舊在時尚圈燒燒燒的「芭蕾風」，這款綁帶短版上衣結合休閒率性設計，不用擔心過於甜美，以仿牛仔親膚面料打造而成，獨特的綁帶設計可以自行調節腰圍，除了雙面的兩種穿法，也可將上衣對折斜穿，時髦小姐姐必收。

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5. 小雛菊刷色牛仔寬褲

俐落、百搭的牛仔寬褲，千千加持款在細節處就是跟別人不一樣，挺版寬褲版型結合刷白造型，視覺上更加顯瘦，在後口袋還裝飾可愛的「小雛菊刺繡」，不用擔心「落不了地」，特別打造千千限定褲長S+，滿足高個子女孩的需求，更多單品請等3月29日PAZZO首間台中實體門市上架，4月1日官網、台北門市開賣喔！

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