精選5款小資女手錶　LOBOR、MAVEN日本熱賣　甜美、型格輕鬆配襯

邁入夏季，服裝漸漸走向輕盈，配飾也即將成為全身最醒目的亮點。



談到配件，腕錶更是兼具功能性及彰顯品味的單品，但如果是小資族或手錶新手建議可以先從小眾品牌先入手，線上許多美學及品質兼具的品牌值得關注，如風靡日本的「LOBOR」以及「Maven Watches」兩大鐘錶大廠。

小編也幫大家精選出五款人氣款，從石英錶至機械錶全都收錄，款款百搭又個性有型。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

小資女5款人氣手錶推介（01製圖）

+ 13

就愛古典鐘錶款：LOBOR HERITAGE CANTERBURY BROWN 35MM

首先要介紹LOBOR推出的多功能機械女錶－HERITAGE CANTERBURY BROWN 35MM，以經典復古輪廓為設計藍圖，採用35/42毫米拋光和拉絲不銹鋼錶殼及義大利皮革錶帶進行打造，外型落落大方、展現獨有的力與美，且此款是市面相對比較少看到35MM小錶盤，但也依舊保有附載年、月、星期、日子及日月相功能，相當適合想嘗試成熟風格的個性女孩。

輕奢顏值首選：LOBOR DYNASTY CHARLEMAGNE MESH 40MM

如果想要在OOTD上添點奢光，那麼DYNASTY CHARLEMAGNE MESH 40MM會是最佳單品，有著日製鏤空機械錶芯結構，可一窺齒輪、游絲、零件相互運作的動感美學，自成一格精密展示櫥窗，然後建議選擇搭配不鏽鋼米蘭錶帶，整體色系以玫瑰金為主，為腕上增一點鋒芒，且廓形俐落又保有設計感，百搭各種穿搭風格。

同場加映：6款經典不敗女裝手錶 ROLEX奢華保值 CARTIER、CHOPARD百看不厭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

酷甜女孩必收款：LOBOR PERIHELION BROWN 33mm

擔心機械錶有點重量的話，不妨可考慮石英錶，減去繁瑣零件相對輕薄許多，是不少女孩的最愛，小編搜到LOBOR旗下的MERIDIAN系列PERIHELION BROWN 33mm很推薦入手，此款迷人之處在於有著雙錶盤月相窗巧思，更顯整體高貴氣息，且指針經由鑽石切割成劍桃輪廓，為時光流逝附上一層詩意，如此大器但又帶點細膩的錶款，摩登女孩請務必戴上它赴約任何場合。

氣質擔當：Maven Watches CLUB 18MM

另一個設計師品牌Maven Watches也有出石英錶，小編先介紹這款CLUB 18MM，也是此品牌首支方形手錶系列，形狀猶如冰磚，一上身秒變氣質女孩，美型之餘，性能也完全不馬虎，搭載日製石英機芯、意大利真皮錶帶、藍寶石防刮鏡面，全以高規格製造，不管是日常約會議或是正裝上陣，都能無違和進行搭配。

同場加映：鐘錶電商最新數據出爐：女士最愛的10款中性手錶 第一名毫無懸念（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

征服簡約控：Maven Watches DUSTY OLIVE 28MM

最後登場的是日本風格雜誌爭相報導的人氣款－DUSTY OLIVE 28MM，錶盤選色罕見的橄欖綠，靜奢美感不在話下，然後錶殼以流線弧度刻劃造型，並且擁有28mm、34mm及40mm尺寸，豐富款式滿足不同配戴者，此外，還配有快卸錶帶功能，可以輕易拆換隨心所欲地配對每日穿衣風格，隨時保持時髦女子的理想狀態。

延伸閱讀：

日本錶壇話題新作！MAVEN Watches攜BEAUTY&YOUTH推出限定聯名款，完美演繹Art Deco風格華美精隨

【時髦經濟】登上全球名錶行列？Hermès 愛馬仕「腕錶」業績大漲！2025 年營收將達到 10 億歐元

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】