穿搭必備｜百褶裙4種風格搭配　個性可愛兼備　輕鬆展現日系魅力

面對戶外炎熱氣溫，外出選擇總讓人陷入苦惱，希望能選擇簡單好搭配的單品，透過不繁複的穿著營造理想樣貌，但挑來挑去總是那幾款在穿搭嗎？



想輕鬆打造注目風格的話，不妨嘗試以「百褶裙」連結多變印象，尤其近期日本女生紛紛以百褶裙呈現日常造型，百搭實穿的款式，只要運用不同上衣組合，瞬間製造嶄新聚焦Look，想知道日本女生都怎麼搭百褶裙嗎？一起從以下4種混搭推薦，傳達日系輕甜的可愛個性氣息。

日本女生最愛的4種百褶裙搭配，打造個性日系流行造型，成為時尚焦點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

百褶裙4種日系時尚搭配（WEAR@hananachu1021；01製圖）

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Look 1. 開襟衫+百褶裙

近期日本超夯的開襟衫，成為許多日本女生經常穿著單品，翻領與開釦設計，不僅可以增添休閒感之外，刻意將釦子打開一兩顆，還能點綴幾分微性感，選擇寬百褶短裙混搭，再加上長襪瞬間展現時髦感受。

Look 2. POLO衫+百褶裙

深受時尚人士喜愛的運動風格，利用不同混搭方式，便能表現專屬個性的時髦態度，像是夏季必穿的POLO衫，不僅擁有吸濕排汗的乾爽材質，與百褶裙混合，使原本休閒感款式，立即注入一股街頭魅力，隨性搭個手拿包就很好看加分。

Look 3. 立領背心+百褶裙

帶點男孩感的戶外風立領剪裁拉鍊背心，非常適合想穿出中性感時著用，以立領拉鍊背心+百褶長裙，打造簡約率性的外出Look，當想為衣著增加層次度的話，內搭一件短袖上衣，輕鬆使造型更聚焦完整。

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【同場加映】4個日系奶油色單品打造好感度穿搭（WEAR@o6pon；01製圖）

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Look 4. 西裝背心+百褶裙

當想呈現知性幹練的上班穿搭時，不妨嘗試將西裝背心和百褶裙搭配，例如特殊設計的百褶裙短裙加印花襯衫，能點亮高級質感魅力，再外搭長版西裝背心，同時修飾顯瘦身形，或者換上細百褶長裙，連結一股優雅的日系大人感氣息。

本季以百褶裙打造多變風格

以上推薦的4種百褶裙混搭組合，大家也準備好跟上這股潮流趨勢嗎？接下來一起透過百褶裙，展現與眾不同的造型層次。

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