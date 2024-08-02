IVE張員瑛同款！精選夏日5對明星同款拖鞋　CROCS時髦百搭必買

全球暖化、氣候變遷，各國氣溫平均升高，處處都響起「高溫警報」，更別說本來就已經很熱的香港，根本像是個又濕、又熱、又悶的超級大火爐（崩潰）。



想從穿搭開始注入涼感？快跟上人氣女神們「腳踏實地」的消暑秘招，踏上一雙高顏值設計＋高舒適機能兼具的休閒涼拖鞋吧！視覺、體感直接下降5度，自帶女神光環的「2024年夏日出遊神器」還必須配備上～

5對夏日必備舒適涼拖鞋推薦，IVE、NewJeans、倪妮等明星同款，休閒與時尚兼具（點擊放大瀏覽）▼▼▼

夏日必備5對女神同款拖鞋（UGG官網；01製圖）

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1. IVE×PUMA

Puma WAVEMULE男女皆宜拖鞋，$399



腳指頭出來見人會害羞？韓國人氣女團「IVE」腳上的PUMA WAVE MULE涼拖鞋，鞋頭結合包覆性穆勒鞋型，極簡的單一色系鞋身，在中底與大底區域中間加入「波浪線Wave Line」提升視覺流線感，同時內建高密度EVA 、透氣孔洞、可拆式SOFTFOAM+ 記憶鞋墊，整天趴趴走也軟Q清爽不卡腳，甚至有5 cm的增高厚底，小編大推「張員瑛、安俞真」雙塔同款奶油白，同時實現同款大長腿！

2. STAYC×CROCS

CROCS Unisex Classic Geometric Clog，$538



時尚圈話題王CROCS，已經高頻率曝光在時髦小姊姊們的夏日OOTD中，其中這款鞋面滿滿「幾何立體紋路」的經典洞洞鞋，就是人氣女團STAYC成員勢銀（SEEUN）、姿潤（YOON）的1 PICK，黑、白2大基本色很百搭，裝飾鞋扣也不用擔心出錯，同時運用凸紋設計增強抓地力及支撐力、通風孔增加鞋部透氣性，學女神們搭配可愛的襪子也很時髦喔～

3. 倪妮×ECCO

ECCO Cozmo Pf



清新寶寶藍、4.5CM厚底、還外加蓬鬆蓬鬆的超萌雲朵質感……內地大長腿女神倪妮腳上的「Cozmo Pf」，鞋面採用牛皮皮革製成、圓型鞋頭貼合前腳掌弧度、核心科技增加穩固力，從鞋身、鞋帶到鞋底統一色系超簡約，同時也是以人體工學設計的一體成型涼拖鞋，不只軟萌外型融化少女心，真的打造有如「踩上雲端」的舒適腳感。

同場加映：2024必買聯名波鞋｜adidas Samba浪漫蕾絲鞋 CROCS水鑽鞋超夢幻（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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4. NewJeans×UGG

UGG GoldenGlow，$990



「I'm super shy, super shy～」韓國大勢女團NewJeans一出道即掀起Y2K風潮，同時也成為精品大牌的新寵兒，穿什麼都是時尚指標，那成員「Hanni」腳上的這雙怎麼能不趕緊跟著收？來自UGG的GoldenGlow厚底涼鞋，修飾效果超優秀的厚厚鞋底，搭配EVA中底、可調節魔術貼踝帶以及糖果配色，當然要先收Hanni同款莓果粉、可可棕色款啊！

5. 鬼鬼吳映潔×TEVA

TEVA Original Alp Revive，$539



熱愛復古風的妞妞一定要跟著鬼鬼「吳映潔」收這雙！對穿搭很有想法的他，夏日新歡選擇穿上TEVA的Original Alp Revive鞋款，取自峽谷的壯麗岩壁的幾何圖案織帶，是由Unifi-Repreve回收再生打造，自帶快乾機能，再結合獨特「羅馬鞋型」，超吸睛的繽紛撞色能夠當作整體造型的主角級配件，搭上連身裙就很亮眼～

同場加映：雨靴5大必買品牌 Hunter、Moncler經典百搭 JW Anderson 1鞋2穿（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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