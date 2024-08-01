4個日系奶油色必備單品　鏤空上衣防曬又性感　打造夏日優雅時尚

隨著天氣逐漸炎熱，夏季來臨，每到此時外出穿搭就會著重涼爽的風格，同時能利用簡單搭配提升注目度，除了透過舒適材質單品連結季節樣貌之外，不妨嘗試選用「色系」混搭，輕鬆玩出令人為之一亮的時髦印象。



今年相當熱門的「奶油色」單品，絕對是本季不可錯過的必備，尤其推薦給喜歡日系造型的大家，想知道有哪些必買的奶油色單品嗎？而奶油色單品該怎麼搭才合適？一起從以下4種風格營造好感加分的夏日Look。

4款夏日奶油色關鍵單品推薦，助你打造好感度提升日系穿搭！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4個日系奶油色單品打造好感度穿搭（WEAR@o6pon；01製圖）

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1. 鏤空上衣

平時經常關注日系品牌的大家，相信都有發現，今年許多品牌紛紛推出薄針織鏤空上衣，不僅適合夏天穿著，還能兼具遮陽防曬的功能，以白色鏤空上衣搭配奶油色休閒長褲，即使沒有過多單品加乘，也可快速點亮細節焦點，隨性混搭帽子與厚底夾腳拖鞋就很好看。

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2. 背心

背心向來是夏季穿搭好幫手，不僅製造涼感度之外，運用不同單品疊搭，瞬間轉換多變樣貌，以奶油色背心+細肩帶背心+休閒西裝褲，結合同色系混合，呈現滿分的層次感受。另外，加入芥末黃或黑色包包，使整體造型增添亮點，為日常展現獨特的日系氛圍。

3. 透膚上衣

以蕾絲或透紗材質為主的透膚上衣，成為今年超流行的時尚關鍵字，穿著起來能微微透出肌膚，讓衣著凸顯小性感個性，選搭白色透膚上衣與奶油色下身，簡約不繁複的穿衣風格，傳達出令人好感滿滿的造型之外，同時增加優雅大人感氣息。

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4. 連身褲

當懶得想穿搭時，選擇一件奶油色連身褲，瞬間展現女孩感的輕甜魅力，如果想讓身形製造修飾度時，推薦以提高腰線剪裁的連身褲為主，不僅可以修飾顯瘦比例，還讓腿部線條顯得修長又纖細，不論混合涼鞋或拖鞋都很合適。

夏季選搭奶油色單品連結日系氣息

以上推薦的4款奶油色單品混搭方式，大家也都學會穿搭技巧了嗎？接下來一起透過奶油色單品，為日常外出造型帶來好感度滿分的夏日Look吧。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】