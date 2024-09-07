3大品牌爆款薄底運動鞋推薦　Jennie、Rosé同款　舒適又延長比例

厚厚胖胖的老爹鞋該退役了（笑）？大家有沒有發現，這幾季SNS上的時尚潮流圈、全球的懂穿名人們，早就換上鞋身窄、鞋底扁的「薄底運動鞋」打卡了！



除了顏值也兼具輕盈舒適度，不輸內建增高效果的厚底，薄底款式也能在視覺上打造出大長腿、比例無限延伸，以下各大品牌的爆款必須手刀收，不然分分秒秒完售啦～

薄底運動鞋風潮你跟上了嗎？3大品牌爆款推薦，跟著Jennie、Rosé輕鬆穿出復古時尚style！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

3品牌爆款薄底運動鞋推薦（PUMA官網；01製圖）

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1. PUMA Speedcat OG

PUMA Speedcat OG 復刻版，$799



造成薄底鞋逆襲潮的最有力縱火犯，就是我們BLACKPINK的靈魂嗓音主唱Rosé！腳上那雙PUMA「Speedcat OG 賽車鞋」可是大有來頭，復刻80年代、90年代大獎賽車手所穿著的防火賽車鞋輪廓，升級加入跳豹LOGO、鞋側彎刀上的金色裝飾，舒適度也偷偷Level Up，Rosé不只拍攝穿，連搭機都穿著黑色款現身，不過香港發售黑、紅2色的瞬間就被搶光，大家請等第二波啦～

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【同場加映】2024復古球鞋推薦Top 4（01製圖）

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2. adidas TAEKWONDO

adidas TAEKWONDOW，$799

adidas TAEKWONDO LACE W



不愧是時尚圈寵兒天團BLACKPINK，另一位成員Jennie也瘋狂帶貨薄底鞋，前陣子私服高頻率出現的adidas Originals小黑鞋，早就引起熱議，現在香港也買得到了！TAEKWONDO源於跆拳道訓練鞋，柔軟皮革塑造的極簡俐落輪廓、搭配經典3D鞋頭縫線以及又扁又薄的鞋底，不只有「人間香奈兒同款」，還能選擇好穿脫的Slip-on懶人鞋版本。

3. Onitsuka Tiger Mexico 66

Onitsuka Tiger MEXICO 66 SD，$1,590



薄底鞋大本營在這（笑）！Onitsuka tiger 鬼塚虎的經典鞋款MEXICO 66系列其實都能收，標誌性窄扁鞋型，卻輕彈好穿不壓迫，搭配力也是公認的優秀，不過小編推薦就是比別人特別一點的款式……「MEXICO 66 SD」，在黑、白、黃3種配色的簡約鞋側，加入低調質感的火焰剪裁設計圖紋，還是3D立體設計喔～

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【同場加映】2024必買夢幻聯名波鞋（adidas官網；01製圖）

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