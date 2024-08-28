10款精品穆勒鞋推薦　LV低跟上班優雅舒適　Prada穿出個性叛逆

翻開妳的夏日鞋櫃，除了風格休閒的拖鞋、涼鞋能讓雙腳隨時自在，如果想為造型增添一絲正式、不失禮貌的精緻風格，「穆勒鞋」（Mules）是小編非常推薦的鞋款單品！



「前包後空」的設計能輕鬆套腳穿著，搭配不超過5.5公分的低跟或平底設計，展現舒適隨性的愜意時髦，比起高跟鞋也更來得呵護雙腳，無論日常上班還是約會場合都很適合，百搭程度一年四季都能夠穿著，搭配寬褲、牛仔褲或是飄逸裙裝都很OK，以下小編特別整理了一份購物清單，讓妳自帶法式女人的慵懶優雅！

10款低跟、平底名牌穆勒鞋（Mules）推薦，上班約會也不累腳，一年四季舒適穿出法式優雅！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10款名牌穆勒鞋推薦（Roger Vivier官網；01製圖）

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1. Louis Vuitton

總想像自己能和韓劇女主角一樣自帶霸氣風範？穿上這雙Louis Vuitton不再只是夢！光是黑色漆面小牛皮、尖鞋頭配上深V剪裁鞋面，就是很有風格的率性組合，而氣質擔當就交給金色LV Circle標誌點綴！

Louis Vuitton Stellar涼鞋，$8,750



2. Bottega Veneta

Bottega Veneta在創意總監Matthieu Blazy的領導之下，從品牌美學再到單品設計都注入一絲文藝氣息，就像這雙穆勒鞋以棕色小羊皮、Knot金屬繩結鞋跟、方型鞋面，達到全方位的精緻出眾，是時髦女子的夢幻逸品無誤！

Bottega Veneta Knot Mule，$12,900



3. Prada

這雙來自Prada 2024春夏女裝秀場的穆勒鞋讓人印象非常深刻，前衛的扁長廓形讓人聯想到現代感建築線條，經典三角標誌變身為錐形鞋跟，接著採用緞面材質和檸檬綠色創造反差，再度展現Prada深厚且叛逆的設計真實力！

Prada緞面裸跟鞋



4. Tod's

意大利老牌Tod's不只豆豆鞋很好穿，精湛製鞋工藝更讓女人的雙腳在美麗之餘也舒適自在！就像這雙2024春夏秀款的高跟穆勒鞋，運用細膩的小牛皮製成，柔順流暢的白色鞋面搭配皮革外底，盡顯知性典雅氣質。

Tod's Mules in Leather，$7,600



5. Manolo Blahnik

愛鞋如痴的妳又有一項全新選擇！在「英國鞋王」Manolo Blahnik的2024早秋新款當中，小編特別相中這款經典Maysalebi穆勒鞋，灰白色小牛皮、鱷魚壓紋、尖頭鞋以及絨面方釦，集結時髦、氣質和個性於一身已經太強大！

Manolo Blahnik Maysalebi Calf Leather Slingback Pumps



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6. Ferragamo

Ferragamo在Maximilian Davis領導之下時髦重生，品牌最引以為傲的製鞋工藝更是主打重點！同樣是鱷魚壓紋設計，以一抹森林綠展現沉穩優雅，卻也融入一絲神秘性感，雙縫線設計和銀色搭扣則在細節中點綴奢華，是一雙魅力值滿點的絕美鞋款！

Ferragamo New Vara buckle mule



7. Roger Vivier

Roger Vivier「方扣鞋」的雋永風範總是讓人難以抗拒，這雙穆勒跟鞋特別以漆皮皮革打造，奶茶色調百搭又溫柔，跟形特別、曲線柔美，今年夏天的絕美新鞋請鎖定它！

Roger Vivier Trompette Mules in patent leather



8. Chloé

Chloé向來很懂女人嚮往的巴黎風情，浪漫柔情同時也率性瀟灑，就像這雙設計特別的高跟穆勒鞋，以精緻幾何線條、木紋粗根、金色嵌片，讓人在看到它第一眼就愛上，帶有一點酒紅、一點干邑棕的獨特色調，配上一條牛仔丹寧褲就能展現都會俐落風範！

Chloé Ambre Mule，$7,900



9. Valentino

在前任創意總監Pierpaolo Piccioli長達25年的領導之下，Valentino女子的優雅形象已經深植人心，她們溫柔、恬淡卻從不柔弱，就像玫瑰粉鞋面融入了迷你金色鉚釘，搭配白色洋裝更能襯托妳的好氣色和氣質出眾！

Valentino Rockstud Wispy Calfskin Mule 60mm，$7,900



10. Lemaire

來自巴黎的設計師品牌Lemaire，以不分性別的極簡風格成為品味人士的摯愛！尤其這雙方型穆勒鞋就是出鏡率很高的百搭單品，植鞣水牛皮革質感雖然低調卻又細膩精緻，恰到好處的低鞋跟、包頭鞋面則是完美關鍵，不論任何風格、場合都能增添時髦風範，入手一雙絕對不會後悔！

Lemaire Square Mule，$6,150



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