秋季時尚4色彩顯白穿搭　不只大地色系　跟著日本女生襯出透亮感

隨著秋日來臨，經過一整個夏季是不是一不小心就曬黑呢？還來不及等到冬天白回來時，又想讓肌膚看起來擁有顯白感的話，不妨嘗試運用衣著配色，快速製造理想的顯白肌膚。



想掌握顯白穿搭，顏色選擇真的相當重要，如果選錯色調，容易讓膚色看起來髒髒濁濁而踩雷扣分，想知道有哪些色系能輕鬆帶來白皙感受嗎？一起從以下4種色彩推薦為搭配，跟這日本女生的穿搭靈感，讓你輕鬆穿出時髦印象之外，同時擁有令人著迷的透明白皙膚色。

秋日必學一定要學會的顯白4色穿搭技巧，讓你穿出白皙透亮感！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

秋季日系顯白穿搭4技巧（01製圖）

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1. 白色

衣櫃裡一定都有的白色系單品，向來是懶人必備的百搭款式，不僅可以駕馭任何風格，透過米白或奶油色混合，還能帶來顯白皙膚色，當想選用白色打造顯白穿搭時，不妨以漸層配色巧思加乘，增添一股親和好感度之外，也讓肌膚瞬間白一階。

2. 粉色

給人甜美感受的粉色，一直以來深受許多日本女生喜愛，尤其粉色能製造出好氣色的紅潤度，看起來猶如戀愛般得注目迷人，嘗試選擇粉色+黑色混合，將溫柔與個性的風格，撞擊全新印象的時髦火花，同時傳達專屬造型魅力的季節氣息。

3. 淺藍色

清爽舒適的淺藍色，屬於低飽和的色彩，再穿著時可以讓膚色有明顯的提亮效果，例如天空藍、寶寶藍都是很推薦的顏色，以短版上衣搭牛仔褲，營造率性休閒的造型，換上抽繩長洋裝，能修飾顯瘦身形同時加強白皙膚色。

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4. 灰色

充滿高級感的灰色，相當適合想呈現大人感穿搭時著用，低調沈穩色調能襯出亮白肌膚，選搭灰色西裝外套+寬褲，連結知性兼具的通勤Look，換上背心疊搭，立即詮釋層次豐富的聚焦造型。

掌握顯白穿搭色系瞬間增添白皙感

以上推薦顯白穿搭技巧，從白色、粉色、淺藍色、淺灰色，大家也都找到自己喜愛的顯白顏色了嗎？在來不及白回來之前，利用推薦色系混搭日常衣著，呈現令人羨慕的白皙膚質。

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