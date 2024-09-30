懶得去排隊試穿？教你4個不用穿上身也能找到合適尺寸購衣秘訣

相信很多女生都有這樣的困擾，逛街時不喜歡試衣服，尤其是遇到ZARA折扣季、 UNIQLO感謝節的試衣間前更是大排長龍。在實體門市盲挑，或在網拍上買衣服時，也常常因為尺寸不對而感到煩惱！



懶得退換貨，累積下來也是白白浪費了不少錢。本篇我們就來教你一些簡單的小技巧，們在不試穿的情況下，也能精準選到合適的尺寸！

不用試衣間也能選到完美尺寸衣服，4招教你用脖圍與臂展輕鬆挑選合身單品！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4個懶人找衣服尺寸技巧（小紅書@梓鈺SACAI；01製圖）

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1. 上衣、洋裝掛身上

買衣服總會碰到細肩帶背心、洋裝的單品，這類單品最需要試的是肩帶長度是否過長或過短。試衣服的技巧只需要從架上連著衣架拿起，直接掛在身上就能立刻進行比對，而且吻合度高達70%！比起直接拿在手上比對，這樣的掛衣法會讓單品比較貼合身體，達到更實際模擬效果！

2. 用脖圍選褲子

比起上衣，褲子是最需要是穿的單品，除了記住平常挑選的尺寸進行挑款，利用褲圍綁在脖子上進行比對也是個好方法！當褲圍完整包覆脖子時，代表尺寸剛剛好，當褲圍比較小或大，就代表褲圍偏太緊——太鬆。

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3. 臂展選褲長

雙手打開的臂展長度也是很好挑選尺寸的技巧，兩手各握一邊的褲管，將兩邊打開，當褲頭被拉平成一直線，代表長度剛剛好，褲管拉不直的話約在7分8分的長度，當拉起後褲管超出手臂寬度，就代表褲子越長！

4. 量手臂選鞋子

最後這個方法也透露出人體的驚人冷知識！大部分人的前手臂（手腕-手肘位置）長度會跟腳差不多長，因此也很適合作為鞋長的比擬！不過這邊特別提醒鞋子因為每個人腳型、寬度不同，為了達到最合腳的尺寸，還是建議試穿比較好！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】