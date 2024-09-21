嚴選10款秋冬精品穆勒鞋　Louis Vuitton知性舒適　Gucci率性百搭

女人鞋櫃裡的款式永遠不嫌多，採用前包後空設計的「穆勒鞋」，舒適程度既不輸涼鞋，時髦感也媲美高跟鞋，是近幾季時髦女孩必備的單品！



包趾鞋面的設計既能維持優雅正式，解放腳跟的設計在方便穿脫之餘，也讓雙腳輕鬆透氣。小編接下來就要推薦10雙今年秋冬最值得入手的穆勒鞋款式，搭配洋裝、長裙或是丹寧長褲，輕鬆穿出氣質滿分的隨性風範！

精選推薦10大名牌穆勒鞋，從Louis Vuitton到Valentino一次看，搭配出你獨特的秋冬焦點造型！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10對秋冬精品穆勒鞋推介（Valentino官網；01製圖）

+ 10

1. Louis Vuitton

Louis Vuitton LV Capri露跟便鞋，$9,150



「旅行」作爲Louis Vuitton最重要的品牌核心，套用到鞋子上，舒適好走自然成了重要的考量。這雙露跟便鞋的2cm低跟，是穿起來毫無負擔的高度，柔軟小牛皮革能溫柔貼合腳型，外面套上耐看的卡其外衣，下一次去度假就帶上它！

2. Fendi

Fendi Colibrì Lite，$9,600



近幾季時裝圈流行一股「Balletcore」芭蕾熱潮，不過Fendi帶來了另一種新選擇！採用鬆緊帶設計的皮革鞋面，乍看像是芭蕾舞鞋，挖空腳跟、低跟設計卻巧妙滿足了穆勒鞋的造型關鍵，而尖頭鞋和腳背上的金屬鍊帶更注入性感風範，從廓形再到細節都完美無懈！

3. Bottega Veneta

Bottega Veneta Blink Mule，$8,900



許多人喜歡Bottege Veneta都是因為其經典而迷人的編織。恰到好處的高度、流暢的線條，再套上看了讓人心曠神怡的寶寶藍色，小編也都想要來一雙！

4. Loewe

Loewe Toy mule in goatskin，$8,250



現任創意總監Jonathan Anderson腦中的靈感像是關不了的水龍頭，每一季新品總是讓時裝迷們心癢難耐，就算是設計簡約的穆勒鞋款式，他卻以帶有幾何感、有點彎曲的獨特輪廓來說故事，真是個設計奇葩！

5. Gucci

Gucci女士馬銜扣裸跟鞋，$8,200



Gucci標誌性的馬銜鍊（Horsebit）在近幾年不斷推陳出新，例如這款穆勒鞋，靈感來自經典樂福鞋設計，帥氣、陽剛的黑色鞋身與厚鞋底，與傳統印象中的穆勒鞋有明顯的不同，如果妳想要跟別人不同，小編很推薦你這一款！

+ 9

6. Alexander McQueen

Alexander McQueen Women's Armadillo Mule in Gold，$7,500



如果想穿出韓劇女主角的霸氣風範，Alexander McQueen絕對是小編心目中的第一名！這款霧金色皮革鞋面在第一秒就抓人眼球，帶有解構感的鞋身輪廓大膽又前衛，搭配全黑的正式套裝，怎麼搭都能展現女王般的自信氣場！

7. Tod's

Tod's Mules in Leather，$8,900



作為鞋子設計的老手與高手，意大利百年老牌Tod's除了「豆豆鞋」很有名，舒適好穿的跟鞋款式也是不少女人的心頭愛，例如這款穆勒鞋，沈穩的海軍藍、典雅的線條與有著金屬元素的鞋面設計，再套上正式褲裝或裙裝就是很率性的都會時髦！

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8. Ferragamo

Ferragamo Gancini ornament mule



以製鞋起家的Ferragamo，自從28歲的創意總監Maximilian Davis掌管之後，從時裝到配件都成功讓品牌年輕重生！這款穆勒鞋，曲線流暢之外，有著如高跟鞋的高度，鞋面上再點綴金色造型扣飾，是氣質又亮眼的百搭款式！

9. Manolo Blahnik

商品名稱及售價店洽



擁有「英國鞋王」之譽的Manolo Blahnik，在2024早秋新款中帶來了一款亮眼新作，以優雅的深綠色調、水晶花朵鑽飾以及流暢線條，在簡約與華麗之中取得完美平衡，愛鞋成癡的妳不容錯過！

10. Valentino

Valentino ROCKSTUD PATENT-LEATHER MULE，$6,600



Valentino女人向來給人柔美優雅的印象，但是她們從來不嬌嫩柔弱，就像少女最愛的嫩粉色調也能和搖滾鉚釘完美結合，隨著亮面漆皮展現甜美之中的小叛逆！

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