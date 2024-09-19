跟著華莎、孝琳學小麥肌穿搭5大秘訣　大面積深藍顯肌膚暗沉別穿

在現今社會中，人們對於外表與風格的關注日益增加，其中，皮膚色調如何與穿搭風格相配是一個常見的討論點，從「皮膚黑適合什麼顏色的衣服」到「皮膚黑穿什麼顏色的衣服會更顯黑」，這些熱門的話題反映了人們對於黑皮膚穿搭技巧的需求。



在這篇文章中，我們將探討皮膚黑穿搭5大技巧，讓你能夠在不同場合中自信地展現自己的風采！

小麥肌、健康膚色看過來，針對皮膚偏黑女孩的5大穿搭技巧，讓你自信亮相，成為時尚焦點！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

深皮膚女孩5大穿搭技巧（Instagram@_mariahwasa；01製圖）

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1. 黑白灰色最安全

黑皮膚姑娘穿全黑是可行的，但是切記不要把自己包裹得嚴嚴實實！一定要注意適當露膚！一字領、大V領都可以，這樣會更有透氣感。

當健康的小麥色肌膚與白色服裝的相遇，絕對能碰撞出非一般的反差搭配火花。這也是個淺調提亮的道理，淺灰色是低於白色的另一塊反光板，而對比起來，深灰就像是給臉部加了個陰影板，五官立體不少。

2. 藍調上身也很美

藍色單品也是黑皮膚女孩的好朋友，尤其是加入一定灰度的淺藍，則會襯托皮膚的潔白嬌嫩，所以黃皮妹子不必忌諱大膽穿起來！

3. 印花

作為時尚女孩必備的印花單品，黑皮女孩也是可以來一件的，不過在挑選的時候要學著避免印花不夠跳色的問題。

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4. 不要穿裸色、深藍、墨綠、亮紫、螢光

裸色、大地色系真的很美，也很有質感吧？但是，如果皮膚黑，建議不要輕易去碰觸，因為它們很容易讓你的膚色看上去更加的暗沉。

另外，也不建議穿大面積的深藍色，茶綠、墨綠的服裝，除非像Joy一樣白，不然容易讓你看起來老10歲！閃爆眼的螢光色系也不要輕易嘗試，當紅時尚達人、明星穿在身上，小編也不想昧良心的說好看！

5. 慎選粉紅色單品

有的人就是喜歡清新的粉色系，但就是皮膚黑怎麼辦？穿在下身，或者將粉色作為裝飾也蠻好。

亞洲人的黃皮膚容易碰上某些配色而顯黑、或是蠟黃，只要將以上皮膚黑穿搭技巧筆記下來，就能輕鬆實現穿搭自由。

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