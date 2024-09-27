鮮豔配色穿上老10歲？4個最常見顯老穿搭地雷　掌握比例反顯時尚

譬如像是隱形襪、穿高跟鞋去夜店之類比較像是趨勢類的年代感造型，很可能10年後又有一堆年輕嫩妹認真追捧（風水輪流轉），這次要和大家介紹的，是真的穿起來會讓整個人立刻老10歲，瞬間邋遢沒精神的造型搭配。



明天在衣櫃想穿搭的時候，拜託，這4個地雷不要犯！

4個穿搭大忌令你瞬間老10歲，避開這些地雷搭配從此不再出錯！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大顯老地雷穿搭（Instagram@jessicah_o；01製圖）

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1. 過度鮮豔配色

喜歡亮色系的搭配沒有問題，但是十分鮮艷的配色，如果比例沒有掌握好，很容易會產生一種俗氣感，大紅配大綠、大紫配大黃......等，面對這些高彩度的顏色，建議另外一個搭配的色調，還是以黑、白、灰這類中性色做組合，才能讓自己看起來有朝氣又好看。

2. 大面積動物紋路

動物紋路的單品，一直是個評價十分兩極的設計！豹紋、斑馬紋、乳牛紋、蟒蛇蛇紋......這些風格幾乎是每年都會出現的元素。然而，風格過度強烈的他們，也就很考驗一個人的穿搭功力。

在網友們心中，豹紋可以說是最俗代表，「豹紋真的很俗氣」、「很像阿姨」，建議喜歡這類設計又不想被嫌老氣的人，換成小面積的展示，反而更能成為你的穿搭亮點喔！

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3. 短裙配絲襪

以為很性感的絲襪，就只存在電影戲劇裡面，真實世界中，穿絲襪好看的人真的是少之又少，短裙配絲襪（尤其是膚色的絲襪），充滿年代感的配法，天氣稍冷也不要這樣穿了！想要短裙、襪子這些元素，請改成短裙配中長襪、球鞋，能平衡上下身比例，修飾腿型的效果更好。

4. 皺褶過多的衣服

有些衣服皺巴巴的設計非常好看（像是ISSEY MIYAKE三宅一生，但它的細褶事非常細緻的褶紋，而不是真的皺）有些衣服的本身做的細褶紋，大小不一，穿在身上真的會讓整個人看起來精神很差，或是在胸前做出刻意抓皺的荷葉邊，但因為比例沒有拿捏好，反而導致肩寬魁武，甚至有種後期發福的視覺錯覺。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】