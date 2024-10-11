女性內褲底部的「小口袋」是甚麼？設計小巧思原來出於健康考量

女生內褲的「小口袋」是做什麼用的？



每個商品的小巧思設計，都存在它的用意，許多女性內褲底部都有一塊加厚布料，有些甚至還帶有前端開口，因此常被誤認為是「小口袋」，事實上，這塊布料的設計是出於健康考量，能有效幫助降低陰道炎的風險。

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女生內褲底部的小口袋有什麼功用？真實用途曝光

許多網路論壇時常有女網友詢問，

「內褲上那一片布料到底是什麼？」

「為什麼女性內褲在陰部位置有個口袋？」

「為什麼女性內褲的襯裡有一個未縫合的開口？」



事實上，這塊布料的設計是出於健康考量。

根據《每日星報》報導指出，內褲底部的加厚布料叫做「襯料」（gusset），通常由棉質製成，主要目的是讓女性私密處保持透氣，以維護健康，並有效減少陰道炎的風險，襯料還能為敏感部位提供緩衝，避免內褲與私密處直接摩擦。

此外，襯料具備柔軟、吸濕和通風的特性，能吸收分泌物，保持私密部位乾爽透氣。在歷史上，襯料也被用於增加牛仔褲和長褲臀部的寬度，加強版型結構，防止褲襠皺褶並提供額外保護。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：女生內褲底部的小口袋有什麼功用？真實用途曝光，竟然不是為了美觀】