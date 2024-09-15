SHEIN內褲驚現致癌物？專家曝3種內褲不要穿　推薦這些材質放心穿

買內褲的時候，你最在意那些細節呢？是花色、顏色、版型還是材質？



近期在內地電商平台SHEIN的內褲就被檢驗出有致癌物質，讓貼身衣物穿起來也讓人心慌慌，到底買內褲的時候有哪些注意事項，哪些內褲不建議繼續穿，現在就來看看吧！

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選購內褲前的注意事項（Unsplash@Billie；01製圖）

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SHEIN內褲含致癌物？

內地電商平台SHEIN因為超級驚人的銅板價格，這幾年在全球爆紅。然而，在德國雜誌《Ökotest》檢測報告卻指出，其服飾單品被檢驗出超標有害化學物質，包含女嬰連身裙含有銻、2款涼鞋檢驗出鉛和鎘，抽檢的單品中有2/3未達合格標準。南韓首爾市政府也在今年對SHEIN等中國電商平台進行抽檢，《韓聯社》報導提到，SHEIN的一款女性內褲竟含有超標2.9倍的致癌物質。

不要買的內褲款式

1. 深色內褲

之所以不建議買深色的內褲，主要是因為深色的內褲不容易觀察到分泌物的顏色，若感染陰道炎或生殖系統疾病，前期的徵狀也不易發現，加上深色衣物多半是化學染劑，遇到品質不佳的染劑，也有可能傷害到私密處或是致癌。

2. 人造纖維材質內褲

內褲最注重的就是透氣性，悶熱材質可能會使陰道黴菌感染、陰道發炎或是妹妹出現紅腫癢的敏感狀態，在選挑內褲的時候，盡量避開人造纖維材質的內褲，盡量選擇襠部是純棉材質會比較合適。

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3. 太緊的內褲不要買

台灣婦產科醫生蕭詠嫻醫師也曾在Facebook上分享，挑選內褲的時候，尺寸非常重要，如果內褲穿起來很勒大腿根部、屁股的話，穿起來不美觀也容易摩擦，造成色素沉澱，丁字褲可以穿，但是就是要注意襠部夠不夠寬即可。

這3種材質內褲可以買

既然上述3種內褲都盡量別買，那有哪些內褲材質可以安心穿呢？像是具有吸濕排汗且透氣性佳的純棉內褲、莫代爾纖維內褲、蠶絲內褲，這些材質不只穿起來舒適，私密處也比較不容易發炎！

最後也提醒大家，在買內褲的時候，請盡量以大品牌、有經過品質驗證的店家進行購買，至少能確保它在製造過程中安全、無污染，穿了才會心安。

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