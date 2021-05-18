撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-18 13:00

【Zara、GU、H&M穿搭】日本一名身高155cm人妻雖然是全職媽媽，但她以Zara、GU、H&M等大眾品牌搭配的輕熟穿搭，更以3招打造出「視覺增高」穿搭，完全看不出真實的嬌小身形。

身高155cm的日本人妻横内万葉並不會因為身高而避開長裙穿搭。(kazuha_y5@Instagram)

横内万葉是一名生活於日本東京的人妻，育有兩名兒子，分別為4歲與1歲，平日照顧家庭以外，間中與朋友相聚，更大的興趣是逛街購物，即使獨自推着嬰兒車也無阻她的購物慾。過後，她喜歡在Instagram分享戰利品以及造型照，略為介紹購入的原因。横内万葉的穿搭不會過份休閒，恰好適合參考，打造舒適的上班造型。

用上同色系組合的搭配方法，可在不知不覺間拉長視覺效果．(kazuha_y5@Instagram)

1）增高必備高腰褲

横内万葉的打扮以簡約為主，甚少在她身上看到花俏造型。除了百搭的素色單品，身高155cm的她更重視服裝能不能帶來顯高效果，故她幾乎都會購入高腰褲裝，以延長身形比例。麻質褲裝能打造休閒造型，西裝材質具正式感，她兩樣都愛。但值得留意横内万葉多選褲頭有荷葉邊的設計，將腰線再提高幾分，令腿看起來再長兩吋。

搭配技巧十分簡單，不外乎以素色背心；同色系組合的搭配方法不但能拉長視覺效果，亦讓整體造型更俐落。

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2）中袖／長袖泡泡袖

泡泡袖剪裁莫過於為減齡的好幫手，但如果是職場穿搭，也可像横内万葉一樣選擇中袖／長袖款式，把上衣攝進高腰褲裝內，修飾手臂之餘，將帶來一份穩重感。嬌小女生容易給人「妹妹」感覺，看起來弱不禁風，在職場上稍為輸蝕。泡泡袖令整個人看來更有份量一點，同時也自在不造作地展現時當品味。建議選擇薄紗，或柔軟針織材質，以淺色為主，隨便配搭也能襯出具質感的造型。

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長身恤衫甚為百搭，同一件恤衫己能打造不同造型。(kazuha_y5@Instagram)

３）百搭長身恤衫打造多個造型

恤衫是上班的基本單品，不過卻不一定與斯文拉上關係，長身恤衫則是上班與日常的百搭單品，比起短身恤衫帶增高效果，同時更能打造不同造型：可直接把它穿上當成連身裙；也可當成外套，有助拉長視覺比例。横内万葉懷孕時也愛穿長恤衫，令整個人看起來更為修長，完全零孕味。

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