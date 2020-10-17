《Emily in Paris》6段對白看生活　你的成功是別人眼中的懲罰？

《Emily In Paris》影集出現許多經典對話和金句，沒有絕對的對與錯，以下對話台詞，你怎麼想呢？

Lily Collins主演的《Emily In Paris》，雖然是部愛情時尚喜劇，但劇中更點出現代人常碰到的問題，關於工作上的異國文化和價值觀衝突、遠距或多角複雜愛情問題，讓人心有戚戚焉，以下VOGUE精選劇中關於工作、愛情的7大讓人反思的經典台詞。

《Emily in Paris》6段選對白：

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1.

You live to work or work to live. （你是為工作而活，還是為工作生活？）

You live to work. We work to live. Yes,it’s good to make money, but what you say is success, I say is punishment. 妳是為工作而活，我們是為工作生活。賺錢是好，但妳口中的成功，對我來說是懲罰。

But I enjoy work, and accomplishment. It makes me happy. 但我享受工作、享受成就，它們使我快樂。

Work makes you happy? Maybe you don’t know what it is to be happy. 工作讓你開心？或許你不知道甚麼叫快樂。

2.

The arrogance of ignorance. （無知使你自大。）

Emily的到來令法國同事很不習慣，主要是因為大家的工作文化不同，對於美國人來說，生活的意義是工作，但法國人只會把工作當成維持生活的一部分，你會為工作而失去生活嗎？

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3.

Perfume is like in life, one has to balance the sweet with the stinky. （香水就是生活的寫照，甜膩只能用苦澀來平衡。）

Desire does not mean lack of respect. In fact, quite the opposite. It is a sign of respect. （慾望不代表不尊重，事實上正好相反， 這是尊重的表現。）

慾望是否等於不尊重？劇中客戶Antoine在拍攝香水廣告時被Emily認為是物化女性，表現出文化差異問題，同時也是觀點與角度的不同。Antoine認為，對妳有尊重才會產生慾望，但Emily認為這是歧視女性，最後他們將這問題留給網友們投票，如果是你，你會投哪一方看法呢？

4.

The French are romantics, but they’re also realists. （法國人雖然很浪漫，但也很現實。）

Emily得知主管是客戶Antoine的情婦，而Antoine的老婆可能也在外面有情夫，她不能理解如果要搞外遇，何必結婚：「我不懂如果要搞外遇，那結婚何苦呢？」不過Emily的好友Mindy卻有另番見解，她認為結婚20年後，感情一定不像新婚，當感情變質了，雙方可能都會容許另一半出軌：「或許妳結婚20年後會有另一番體會，法國人雖然很浪漫，但也很現實。」

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5.

I’ve spent my entire life wanting to be liked. （我一輩子都想其他人喜歡我。）

劇中Emily和鄰居Gabriel分享希望每個人都可以喜歡她，因此儘管法國主管和同事們處處潑Emily冷水、不看好她，她還是努力工作希望他們對她改觀，但情況似乎不如她預期這麼樂觀，而Gabriel認為，想讓全世界的人都喜歡自己這個觀念是很可悲的。這段對話也反應出現實生活中，許多人常常受到他人影響，不論是社群上的批評或是同事、朋友之間的互動，有時因為太在意別人怎麼想自己，反倒讓自己不快樂，就像Gabriel說的：「這個目標蠻可悲的。」這段對話也點出，不要這麼在意他人的看法，是許多人正在學習的課題。

I like Paris, but I’m not really sure Paris likes me. And maybe that’s ok. I’ve spent my entire life wanting to be liked. 我喜歡巴黎，但我不確定巴黎是否喜歡我。但也沒關係了，我已經花了一輩子想讓大家喜歡我。

That’s a pretty miserable goal. 這個目標還蠻可悲的。

Exactly. So...I'm gonna give up trying. 對，所以我打算放棄了。

6.

I don't want 100% of anyone, and I don't want anyone to have 100% of me. （我不想100%擁有一個人，也不想讓任何人擁有100%的我。）

“I don't want 100% of anyone, and I don't want anyone to have 100% of me. And if you're committed or married, that cant happen anyway. That's a fairy tale. Bad movie.”

「我不想完全擁有一個人，也不想讓人完全佔有我。即使是要訂婚或結婚後，也會完全擁有一個人。那只是童話故事，爛電影的情節。」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「你是為工作而活，還是為工作生活？」《艾蜜莉在巴黎》關於工作、愛情的5大經典台詞】