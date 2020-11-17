汪明荃豪曬名牌手袋　5大防發霉保養貼士：真皮手袋曬太陽有限時?

穿搭筆記
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汪明荃（阿姐）近日在西貢獨立屋「曬手袋」，Gucci、Louis Vuitton、Burberry以及日本潮牌Comme des Garçons等近50個手袋被阿姐放在太陽下曬，用意是殺菌，令手袋不易發霉。到底保養手袋不易發霉，又有什麼意注意？像汪明荃（阿姐）這樣曬手袋是否可行？

汪明荃（阿姐）曬近50手袋　曬衣習慣原來有段故？

汪明荃（阿姐）日前趁好天氣曬手袋引起迴響，但其實她並非第一次曬衣物。早在月初她已經先後「曬」過名牌圍巾及衣物，汪明荃（阿姐）亦有分享她這習慣，是自小培養。小時候住在北角的她，每年都會幫手將屋企的冬天衫、棉被提到天台去曬，更指「要連續曬2日 、確保所有衣物都清潔 、殺菌、冇蛀壞、冇發霉⋯⋯咁做啲衫就可以著耐啲、襟啲。」

▼▼▼點圖即看汪明荃（阿姐）童年「曬衫回憶」及她的名牌收藏數量誇張，曬起上來非常壯觀？▼▼▼

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保養手袋免發霉　真的可放陽光下「曬」？

名牌手袋價值不低，不少女生都珍而重之收藏起來，不少女生習慣將手袋放衣櫃，原來是錯？學汪明荃（阿姐）將手袋攤出來曬又是否正確？手袋設計品牌Nikki Williams團隊曾撰文分享名牌手袋的打理方法，放在陽光下曬必須控制時間及避免直接照射，揀選的日子也有特定要求。

▼▼▼點圖即看手袋防發霉5大保養貼士，曬手袋要識時間、日子？點圖即看▼▼▼

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看回汪明荃（阿姐）曬手袋時，將手袋放在陰涼處，避免直接陽光照射又可殺菌，做法相當可取。不過汪明荃（阿姐）提過，小時候她曬衫曬上2天，對手袋來說太多，如是一般殺霉菌、去潮濕，2至4小時便可以。

▼▼▼點圖即看「輕發霉」手袋，如何在家處理？▼▼▼

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參考文章：Nikki Williams

延伸閱讀▼▼▼【按圖看】名牌手袋保養｜誤沾食物污漬如何急救清潔　哪類清潔劑必須避免？▼▼▼

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▼▼▼文詠珊（Janice Man）穿搭造型都不乏Louis Vuitton、Gucci等名牌手袋，更甚少重覆（延伸閱讀）▼▼▼

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