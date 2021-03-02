撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-03-02 08:00

女星護膚｜皮膚一年四季都需要補濕，除選用保濕乳液、化妝水、鎖水精華為皮膚提供額外水分外，不少女生也愛敷面膜護膚。而據說擁「面膜狂人」范冰冰一年能敷700片面膜，當中更有獨特的敷面膜技巧，養成白滑牛奶肌？

范冰冰曾在小紅書分享到曾有次嘗試過一天敷上三片面膜，甚至把兩片補水面膜疊在一起用。(范冰冰@小紅書)

可能不少女生也有同感，就算敷面膜後護膚效果也未如理想，臉部還是有點乾燥？其實或許很大機會是敷面臉時，前後的護膚步驟出了錯！「面膜狂人」范冰冰曾在小紅書分享到，敷面膜其實是源於醫學的「封包療法」，是有助後續的皮膚保養步驟，並有利毛孔吸收更多的營養，而敷面臉時產生的不良皮膚反應，范冰冰便指出有機會是因敷面膜的過程不合當或面膜的成分出現問題等。

而范冰冰更表示，如果有時間的話，她便會早晚各敷1次面膜，更明言不但可快速讓皮膚飽滿水分，後續化妝時亦變得非常貼服，而范冰冰更隨即分享自己敷面臉時，必定會採用的「5步式三明治敷面膜法」來維持水潤、白晢的牛奶肌。不過每個人的皮膚狀況有所不同，最好根據個人需要找出適合的護膚方法，如有疑問建議可先向皮膚科醫生查詢。

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除范冰冰愛敷面臉來護膚外，許多女明星如「可愛教主」楊丞琳、「美容教主」大S（徐熙媛）和「甜心主播」侯佩岑等人，也是面膜控，她們不但總愛用敷面膜來做美白、清潔與補水之外，她們更不時在網上和訪問中分享到，獨門敷面膜的加持秘訣？

【按圖看】楊丞琳、大S和侯佩岑等獨門「敷面膜技巧」！大S愛冰鎮面膜、侯佩岑敷前要先做這個步驟？▼▼▼

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