三宅一生BAOBAO手袋三角片脫落？網曝驚人維修費一片要「這數字」

這樣的維修費你願意付嗎？



一名台灣網友分享，自己曾購買三宅一生的精品手袋「BAOBAO」，不過因長久使用，外觀的三角片逐漸脫落，拿回專櫃維修，櫃姐表示會送回日本原廠，但費用卻相當驚人。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣網友在社群平台「Threads」表示，三宅一生的精品手袋「BaoBao」因長久使用下，外觀的三角片逐漸脫落，維修會但會「以片計價」，一片需收500元台幣（折合約119港元）（Threads@akos_tw）

網友的三宅一生精品手袋「BaoBao」三角片脫落情況（點擊放大瀏覽）▼▼▼

這名台灣網友在社群平台「Threads」表示，三宅一生的精品手袋「BaoBao」因長久使用下，外觀的三角片逐漸脫落，近期拿回專櫃維修，櫃姐表示會送回日本原廠，但會「以片計價」，一片需收500元台幣（折合約119港元），讓他相當驚訝。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示，

「你也不必牽強再說愛我，反正我的靈魂已片片凋落」

「然後你答應以後，他們就自己黏一黏，讓等一個禮拜，再請妳過來拿」

「難怪二手便宜到靠北」

「這包1萬多而已，掉10片就要5000（折合約1200港元）欸，不如買新的」



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此外，也有同樣購買這款精品手袋的網友分享自身經驗，指出，

「我掉了就再買一個！目前第二個服役中，走不修的路線」

「我修一片三角片是1160（折合約275港元），還等了半年以上，收到包直接退坑」

「拿到日本，是說維修費是包價的7成，只限十年內購買，而且特別版不一定能做」

「真的一片500，保固期裡修過一次，送回日本等好久」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】