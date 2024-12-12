帶上好運加倍！12款幸運珠寶推薦　VCA四葉草手鏈頸鏈經典必備

當代珠寶設計師們一直以來，即透過每一顆不同寶石所代表的能量，將其注入在珠寶設計中，賦予保護配戴者或帶來幸運的美好寓意。



精緻的圓盤，配以設計師們擷取古老幸運意涵的圖騰靈感，不論是航海羅盤還是數字、星星、花朵、中式葫蘆……都讓這些華美的珠寶，不僅具備美觀的設計，背後更蕴藏著深厚的文化意義。現在就一起隨小編細數下列「12大精品」所各自推出代表幸福及幸運的珠寶系列吧！

為自己開運加持的12款幸運系珠寶推薦，帶來一整年的好運！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

12款精品開運幸運首飾精選（Chanel官網；01製圖）

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1. Van Cleef & Arpels「Alhambra」系列

說到幸運系珠寶，首先就絕對要提到來自法國的Van Cleef & Arpels！以此為靈感的「Alhambra」系列，因為四葉草造型背後的幸福涵意，成了世家極具代表性的Iconic。更是小編不少身旁好友們的一時的幸運珠寶之選。品牌每季都會在設計細節上展現略微變化且精緻的巧思，鑲嵌上各自代表能量意涵的寶石，讓幸運更加乘。

2. Mikimoto「Lucky Arrows」系列

去年才剛過130周年誌慶的Mikimoto，於近期再推出全新力作「Lucky Arrows」系列，以綻放純淨光彩的珍珠母貝，結合上耀眼鑽石，並透過設計巧思及詮釋，重現Mikimoto曾於1937年巴黎萬國博覽會上所發表的傳世經典珍珠珠寶《矢車（Yaguruma）》圖騰，讓這個象徵好運的日本傳統文化元素，自然融入、化身為奪目的「Lucky Arrows」系列，以玆為配戴者招來幸運、照亮未來。

3. Dior「Rose des Vents」系列

透過色彩繽紛的裝飾寶石及閃亮鑽石的點綴，Dior的「Rose des Vents」珠寶系列，頌揚著品牌創辦人Dior先生最珍視的八芒星象徵。優雅的幸運珠寶可隨身攜帶，常伴左右，猶如永恆的守護者，守護配戴者生命的喜悅。

4. De Beers「Enchanted Lotus」系列

以出淤泥而不染的「蓮花」為創作靈感而推出的「Enchanted Lotus」珠寶系列，完整體現了英國高級珠寶品牌De Beers對捕捉大自然之美的無比熱情，多年前將這長久以來備受讚譽的花卉圖案，轉化為可配戴於身的現代珠寶，成為旗下最廣為人知的經典珠寶系列。其雙面翻轉的設計，一端飾有經典的鑽石蓮花圖案，另一端素色彩寶面盤，讓大家得以針對當日心情或穿搭風格，選擇其中一面配搭，可說是非常實戴的日常珠寶。

5. Chaumet「Jeux de Liens Harmony」系列

Chaumet以「×」型符號為靈感，將戀人結的概念隱藏在「Liens」珠寶系列當中。其系列之下再延伸的支線創作「Jeux de Liens Harmony」系列，則以一個交叉符號，連結上下兩個半圓，象徵著本無交集的兩人，以緣為引，最終合而為一。

6. Piaget「Possession」系列

Piaget的經典「Possession」可轉動式的設計，常讓配戴者不自覺地「轉上癮」！其圓圈轉動的療癒手感，結合上奢華的彩色寶石或鑽石，不僅精巧細緻，優雅點綴配戴部位，品牌也希望能透過寶石的能量，為自己和身邊的人帶來前所未有的幸福力量。

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7. Bvlgari「Bvlgari Bvlgari」系列

Bvlgari將品牌名的英文大寫字母化為腕錶上搶眼的錶圈設計，可謂為一大革命性的顛覆，畢竟於當年的製錶產業中，鮮少會有其它精品敢這樣做。隨著趨勢演變，除了最剛開始的腕錶之外，品牌也開始將設計的元素運用在珠寶範疇裡，同樣透過玩趣十足的巧思，不斷重新詮釋，同時搭配不同色彩的貴重寶石鑲嵌，延續「Bvlgari Bvlgari」的活潑精神。以至今日， 它已成為最能表現品牌精隨、且永不過時的幸運象徵系列之一。

8. Cartier「Amulette」系列

Cartier彩色護身符「Amulette」珠寶系列，以圓形的輪廓設計出宛如迷人、象徵希望的珍貴幸運符，守護大家內心珍藏的願望。而每款珠寶作品皆點綴獨特的天然寶石，並在中央處裝點閃耀的鑽石，讓配戴者們能貼近幸運更多一點。

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9. Chanel「N°5」系列

Chanel女士一直都深信「5」能帶給她好運。「5」的型態不僅結合了圖形的完美性和象徵意義，在靈數學裡，「5」更代表了生命和律動，正如Chanel旗下的每一件作品，皆是為了提倡、賦予女性身體自由而生的設計。而如果說數字「5」，代表的是Chanel女士對於生命、活力和人性的某種信仰。那麼，從她與調香師Ernest Beaux共同創作出史上最經典香水所延伸而來的「N°5」珠寶系列，或許能成為大家專屬的守護信物。

10. Louis Vuitton「Color Blossom」系列

相比「B Blossom」顯而易見的球體樣，同為Francesca Amfitheatrof上任沒多久所推出的「Color Blossom」，則較為扁平些，但就如品名中的「Color」色彩之意，此支線系列，同樣鑲嵌上了色彩繽紛的彩色寶石，於線條的輪廓上，不僅變得更加簡練、清晰感。其有如圓盤的設計，也更具幸運系珠寶的深刻寓意。

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11. Qeelin「Wulu」系列

「Wulu」作爲高級珠寶品牌Qeelin的核心創作之一，不只能以精妙線條展現其有如「數字8」或「無限符號（∞）」的和諧平衡，又能將中文諧音「葫蘆」所寓含的福祿哲思轉化爲時尚的幸運珠寶設計。

12. Chopard「Happy Hearts」系列

年輕又不失可愛「心形」設計的Chopard「Happy Hearts」珠寶系列，更成為不少新世代女孩們在挑選自用款式的幸運珠寶首選。再搭配上會隨身體行走而舞動的鑽石，讓此系列中的每一件珠寶款式，除了可以單獨配戴外，也可以根據日常服裝來相互混搭，以展現出多元的個人風格、真正融入生活之中！

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