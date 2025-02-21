5款女明星愛用大容量手袋　S.H.E Ella同款GUCCI水桶袋旅行都啱用

無論是通勤還是出國旅遊，大容量的手袋是不可或缺的好幫手！



為此，小編也就整理出柯佳嬿、Ella、楊謹華、李沐和詹子萱5位女星們都在用的時尚大手袋，不僅能輕鬆收納日常用品，還能輕便出行～無論你喜歡優雅、前衛或經典風格，總能找到適合自己的那一款，讓你的春節旅程更加時髦與便利！

明星最愛5款精品大容量手袋，柯佳嬿背PRADA、楊謹華愛用水桶包時髦又便利（點擊放大瀏覽）▼▼▼

嚴選女明星最愛5款時尚大容量手袋（IG@cheryllovel0ve；01製圖）

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1. 柯佳嬿

PRADA Aimée中型手提水桶袋，$26,900



柯佳嬿手上捧著的手拿包，是PRADA從90年代的高雅極簡主義汲取靈感所推出的Aimée中型手提水桶袋，在2024秋冬廣告企劃中出現的它，柔軟的皮革，會讓人不自覺以最自然的方式手持手袋，令人安心的大容量，還能在裡面多放一套衣服，正面飾以搪瓷金屬三角標誌，搭配拉鏈開合，裡面配以兩個口袋，手袋還能另外肩背或斜背時可凸顯隨性態度。

2. Ella

GUCCI SAVOY中型手提水桶袋，$19,800



Ella側揹的GUCCI手袋為SAVOY中型手提水桶袋，這個尺寸裝下2天1夜的隨身行李也不是問題！她的螢光綠款式，是來自於GUCCI LIDO夏日度假系列，品牌也有推出基本款的配色！Ophidia老花為主體，配襯棕色皮革飾邊，中間裝飾紅綠織帶，Ella的旅行袋上方還客製了她的名字在一側，其實GUCCI一直都有低調推出免費壓印的服務喔。

3. 楊謹華

Sandro Leather bucket bag Tangoso，$4,190



楊謹華手上的手袋是Sandro的水桶包，不過，這個款式尚未在官網上架！同品牌推薦給大家的，是Sandro的TANGOSO皮革水桶包，使用折疊磁扣作開合，手袋配有短手柄和可調節、可拆卸肩帶，屬於中型尺寸的手袋，很適合作為出門時的隨身手袋，拿取東西方便、容量也是能放下圍巾、水壺等單品，完全不用擔心裝不下。

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4. 李沐

MIU MIU IVY leather bag，$17,700



李沐揹著MIU MIU IVY帆布手袋，帆布的材質飾以金屬細節和Miu Miu字母標誌，超級大的容量，隨身物品也是可以不用思考通通放進去，但是在官網上，目前有在販售的IVY手袋為皮革材質，正面飾有皮革字母標誌，配著布質襯裡設有拉鏈袋。

5. 詹子萱

SAINT LAURENT Y皮革托特包，$28,000



詹子萱手上拎著的手袋，是SAINT LAURENT的Y皮革托特包托特包，手袋最具辨識性的設計，就是包口以房子形狀為靈感而設計成Y標誌，採用細紋皮革製成，完全同色系絨面革的襯裡，手袋整體輕巧無負擔，裡面還有拉鍊口袋及掛扣，整個非常貼心。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】