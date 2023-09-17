牛仔褲買大1碼更顯瘦？米可白顯纖腰穿搭Tips：揀錯褲型慘變55身

女星米可白自離婚後，穿搭風格也有所轉變，常在社群上分享生活的她，凹凸有致的好身材也獲得不少粉絲的讚美，尤其是先前她帶著媽媽到歐洲旅遊，好身材大解放讓她狂被搭訕呢！



日前～她也就在社群上，分享了自己穿衣顯瘦的小撇步，更公開了自己牛仔褲的尺寸，讓人嚇傻：「完全看不出來！」

米可白的顯瘦穿搭訣竅，穿出顯瘦好身材！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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米可白靠穿搭來顯瘦

米可白從原本體脂飆27%的肉肉身材，到現在的「炫腹」緊實體態，過去她就曾分享過，是透過飲食和運動，才讓身形有這樣的巨幅改變，在穿搭上面，她也會透過一些顯瘦的搭配法、版型的選擇，來讓自己能看起來比例更好！她也不避諱公開，自己是27腰，更不是「腰瘦身型A4紙」身材。

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米可白：褲子挑高腰更顯腰細

米可白就說，她個人在選擇褲子的時候，就非常偏好高腰的版型，「比起低腰褲露出肚臍⋯想凸顯腰部線條，我覺得高腰繫個寬寬皮帶⋯更顯比例好」她也提醒，如果褲子沒穿好，只會讓整個人變成55身，「真的很不優。」

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穿大一號褲子，顯瘦效果更好

她也大方公開，自己偏好買L號的牛仔褲，事後再將褲頭的位置改小來符合自己的腰圍，之所以會選L號，也是看中褲子穿在身上的垂墜感，使顯瘦的效果看起來更好。

從米可白近期的搭配中，其實不難發現，她非常偏好短上衣、短背心搭配高腰牛仔褲的組合，也因為本身屬於大胸的她，會藉由方領的版型來幫助修飾，搭配較具份量有感的牛仔褲，不使上下比例失衡，天氣稍冷的時候，多件oversize的外套也能更有層次感。

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