春夏雨季必備6對防水雨靴　Barbour凱特王妃都鍾意　日常著都百搭

面對潮濕雨季，入手一雙「防水雨靴」能讓妳在下雨天依舊漂亮有型！



從Hunter、Longchamp的簡約優雅風，再到Barbour、Palladium的甜美少女心，品牌藉由繽紛亮色或充滿現代感的輪廓下手改造，不只擺脫傳統雨靴給人的厚重印象，也大大提升了造型搭配空間，成為穿搭加分的時髦武器，而以下是我們想推薦給妳的款式！

2025雨季必備6雙防水雨靴推薦，戴安娜、凱特王妃愛牌，雨中也能走出時尚步伐（點擊放大瀏覽）▼▼▼

雨季必備6對時尚百搭雨靴推薦（IG@palladium_tw；01製圖）

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1. Hunter

Hunter Women Original Chelsea Boot



女孩們的購物清單絕對少不了一雙Hunter！除了天然橡膠材質兼具防水和舒適性，其完美修飾腿型的鞋型設計更讓時裝迷們深深愛上，好比這雙雨靴就結合了切爾西靴的靈感，經典徽標和霧面海軍藍色的造型優雅又精緻，及踝長度和鬆緊帶則是顯瘦小心機，穿上腳時髦指數飆升！

2. Barbour

Barbour Wilton Wellingtons in Pink



Barbour不只憑藉一件油布外套收服戴安娜和凱特王妃的心，這雙雨靴的繽紛風格也令人驚艷，短靴設計、玫瑰粉搭配鞋底鋸齒爪紋，展現甜美少女心的同時也解決現代人機能需求，很適合作為造型的亮眼點綴，讓人眼球實在離不開它！

3. Ugg

Ugg Women's Neumel X Zip



Ugg近幾年的設計越來越前衛，就像這雙雨靴運用防水布料，在腳踝處做出像是長靴又像襪套的縮口造型，與鞋面的精緻造型形成一種衝突美感，隨著前開拉鍊和加厚大底細節之下，氣勢已經帥到不行，酷女孩有什麼理由不帶它回家？

4. Palladium

Palladium SPORTCUFF LT+ VPR WP+



如果喜歡運動一點的風格，Palladium防水軍靴也是很受歡迎的人氣王，尤其這雙更瞄準個性少女而來，以帶有潮流感的設計結合夢幻冰藍色調，為軍靴造型詮釋出不一樣的清新魅力，鞋款本身則針對輕量化和透氣性進行升級，不論日常搭配還是穿去戶外都很OK！

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5. Longchamp

Longchamp駿馬平底靴 象牙色，$2,100



有一派時裝迷對於「長筒雨靴」特別情有獨鍾，長度大約到膝蓋，橡膠材質具有一定挺度，不僅能完美修飾女生最在意的小腿線條，下身可以搭配短褲、短裙來拉長身形比例，悄悄流露一絲小性感，而Longchamp這款以明亮的象牙白，巧妙平衡橡膠的份量感，簡約風格任何造型都百搭！

6. Aigle

Aigle WOMEN RUBBER BOOTS，$880



擁有百年歷史的Aigle不愧是法國女孩最愛，這雙雨靴採用中筒造型和淺綠色，展現柔和典雅的氣質風格，筒圍上緣特別做了微微加寬設計，大大提升了穿脫方便性之外，也為整體造型注入一點休閒感，再搭配一件白T和合身牛仔褲，就是很率性慵懶的法式時髦！

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