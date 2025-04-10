麂皮清潔｜專家教皮革保養6招　污跡用擦膠　掂到水要「這樣做」

秋冬季節女孩最喜歡穿上「麂皮」單品來搭配，獨特的復古韻味更在2025時尚圈掀起熱潮！



適逢春夏換季，替衣櫃進行大掃除之前，對於麂皮這種怕水材質勢必得先做足功課，尤其香港天氣相對潮濕，究竟麂皮單品能不能洗？不小心碰到水怎麼辦？以下整理出6點保養技巧，讓心愛的麂皮單品保持在最佳狀態，陪妳再持續征戰好幾季冬天！

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6個麂皮清潔保養技巧（iG@coach；01製圖）

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1. 千萬不能碰水

許多人進行清潔的下意識反應就是拿去水洗，但對於麂皮單品可是大忌！麂皮是一種表面帶有短絨毛的布料，經由特殊鞣製工藝製成，相較於一般皮革，麂皮更加柔軟、細緻與耐磨，纖維孔隙也比較多，摸起來有種毛絨絨的觸感。

由於短絨毛具有高吸水性，因此麂皮對於水分特別敏感，一旦碰到大量水份之後就會失去柔軟性，容易變硬、變色或是留下水痕，更嚴重甚至會出現變形，因此清潔麂皮時務必不能水洗，以免心愛的單品就此報銷。

2. 使用麂皮軟刷或乾布

衣服鞋子不小心弄髒的時候，我們很習慣隨手抽一張濕紙巾或是衛生紙沾水來擦拭，對於麂皮這種怕水材質，切記「保持乾燥」是首要原則，濕紙巾除了水分之外通常含有酒精、殺菌劑等化學成分，容易傷害到絨面表層。

如果是日常清潔保養，建議使用專用麂皮軟刷或是乾布，順著紋理以同一方向輕刷擦拭，就能輕鬆去除表層灰塵，避免用力來回刷，造成皮革損壞或是掉色。

3. 「橡皮擦」是去污好幫手

如果是比較明顯的表層污漬或是塵土，可以試試看「麂皮專用橡皮擦」，只要針對污漬處輕輕來回擦拭，就能迅速回復到煥然一新的狀態，不過也因為其特殊磨砂材質是靠摩擦方式來把髒污刷除掉，因此使用上要特別注意力道放輕，避免過度集中在同一部位。

如果是沾染到油水類污漬，除了使用專門清潔劑之外，家中常備的爽身粉其實也非常好用，建議先用紙巾將表面油份吸出，接著以爽身粉覆蓋在髒污處，靜置等待粉末吸收油脂，可視情況重複此步驟，最後再用麂皮軟刷去除。

4. 不慎碰水這樣做

麂皮單品最害怕的就是遇到下雨天，尤其香港潮濕的天氣更容易讓人打退堂鼓，萬一不小心真的碰到水，首要步驟就是迅速用乾布輕輕按壓來減少殘餘水分，避免擠壓和用力搓揉，如果是鞋類單品，可以塞入報紙等待水分吸收至乾燥，同時維持形狀避免變形，再放置通風處陰乾，若是以上急救步驟都無見效，建議送回原購買處或專門洗衣店，請專業人員協助處理。

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5. 防水噴霧很好用

目前市面上也有許多「麂皮材質專用防水噴霧」可以選擇，在確保表層是乾燥、乾淨狀況下，約莫15至20公分的距離均勻噴灑上防水噴霧，等待其自然風乾後就能達到良好的防護效果，不過要注意的是，各家防水噴霧成分有所不同，有些特殊成分可能會導致變色，建議在使用前先選一小塊區域來測試，確認沒問題之後再使用，讓妳走在路上再也不必小心翼翼。

6. 收納應避免潮濕、擠壓

適逢春夏換季，許多人開始整理秋冬衣物，而麂皮碰水容易發霉，因此收納前務必確認是乾燥狀態，建議放置在通風乾燥的環境，或是在衣櫃或鞋櫃內擺放除濕劑來去除濕氣，並避免太陽直射導致褪色。

麂皮材質雖然柔軟，不過皮革最怕的就是擠壓變形，務必避免用折疊方式來收納，麂皮衣物和外套可以用寬肩衣架掛起，足夠支撐性能維持衣服肩線不跑掉，可以搭配防塵袋來減少落塵或是濕氣影響，鞋子和手袋則能塞入紙團或是防潮包，維持形狀之外也能保持乾燥。

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