穿無袖擔心顯副乳？醫生揭4成因+3對策　還與身體姿勢、內衣有關

是否曾發現，無論如何減肥，腋下或胸側總有一塊突出的贅肉？



甚至穿內衣時，側邊多餘的脂肪無法集中胸部，影響身形？這其實都是副乳造成。副乳不僅影響穿衣美感，長期忽略可能導致淋巴循環受阻、肩頸壓力增加，還有體態健康。

腋下贅肉是副乳？醫美院長解析副乳形成的4大成因與3大對策（按圖了解）▼▼▼

醫解析副乳的4大成因與3大對策（cottonbro studio＠pexels；01製圖）

+ 22

副乳不單是脂肪 真的假的先搞清楚

從醫學角度來看，副乳分為「真」「假」。真副乳是先天性，來自胚胎髮育過程中多餘的乳房組織未完全退化，最常見的位置在腋下；有些在發育時期或懷孕因激素變得明顯，造成生理期或哺乳期出現腫脹或疼痛不適感。假副乳則由後天因素造成，質地柔軟，不像真副乳會感到腫脹或疼痛。台灣醫美診所李長錚副院長指出，除了真副乳天生因素，假副乳的成因往往多重交互影響：

1. 姿勢不良，讓脂肪分佈異常

許多人駝背或含胸導致上半身肌肉無法正常受力，使腋下周圍的脂肪逐漸堆積，加上低頭使用手機或電腦而讓肩頸姿勢不良，身體錯誤的支撐上半身重量，久而久之，副乳更加明顯。

2. 脂肪囤積，體脂率高的人更易有副乳

當我們體重上升時，脂肪通常優先堆積在腹部、臀部和腋下，這時體脂率較高的人，不論身形胖瘦，更容易看到副乳突出。

3. 內衣選擇錯誤，讓脂肪往腋下擠壓

當我們穿著過小或無鋼圈的內衣，無法幫助支撐乳房組織，會導致脂肪向兩側擠壓擴散，長期下來就會造成副乳。

4. 遺傳因素影響體質

有些人因天生胸型寬、脂肪分佈擴散，加上不正確的習慣或穿著，更容易產生副乳。

不只影響美觀 體態、循環與肩頸健康更惡化

別以為副乳只是影響外觀，然而長期不處理，可能對健康與體態造成惡化。

1. 影響體態比例，讓上半身粗壯

副乳經常讓手臂線條顯得更寬厚，整體身形看起來又壯又粗，影響穿衣風格與自信心。

2. 影響淋巴循環，降低代謝效率

腋下是淋巴循環的重要區域，副乳過多會影響淋巴流動，降低身體代謝效率，甚至導致手臂腫脹。

3. 增加肩頸壓力，導致慢性痠痛

由於脂肪堆積會影響肩膀受力分佈，長久下來會導致肩頸肌肉緊繃，引起慢性痠痛。

同場加映：除毛、性行為會導致下體變黑？醫生親身解答女性私密處4大謠言（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

想要改善副乳 三大關鍵擺脱困擾

李長錚醫生指出，想改善副乳問題，除了找出自身成因，不管是乳腺或是脂肪組織，都有機率造成局部凸起，除了搭配正確的生活習慣、運動與保養、減重、貼身衣物、手術等，都可以幫助改善副乳困擾。

1. 改善姿勢，讓脂肪回歸正常位置

保持良好站姿與坐姿，久坐時適時伸展活動，尤其上班族避免長時間同一姿勢或駝背含胸導致脂肪往腋下擠壓堆積的狀況。

2. 進行局部運動，緊實上半身曲線

除調整姿勢，養成運動習慣不可缺少，透過伏地挺身、啞鈴划船來鍛鍊胸大肌、增強手臂與背部肌力，幫助脂肪分佈更均勻、腋下線條更緊實；加上瑜珈伸展，拉伸手臂線條，讓手臂看來更修長，不再虎背熊腰。

3. 穿對機能衣物，幫助穩定腋下脂肪

除了日常習慣和運動，李長錚醫生建議可選擇具支撐性與透氣親膚材質的彈性衣物，利用高彈性加壓與提拉設計，有助於穩定脂肪分佈並改善姿勢。若真的無法改善或自我要求高者，也可以到診間詢問醫生手術相關資訊。

同場加映：豐胸｜按摩乳房簡單5部曲 緊緻胸部預防乳癌 回覆彈性輕鬆升Cup（點擊放大閲讀）▼▼▼

+ 6

養成良好習慣 舉手投足都是美

副乳並非短時間形成，想要改善副乳相對需要長時間和耐心，勤做運動、習慣調整姿勢與固定穿著機能衣、每天洗澡觀察腋下線條，時時追蹤改善效果，多管齊下就能看見效果，有一天也能展現舉手投足間的自信魅力！

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】