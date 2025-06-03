女子因「1習慣」致私密處腫大3倍　醫生教日常3件事保障陰道健康

一名女子從婦產科被轉到整形外科，跛腳走入診間，內診時醫生驚見女子「外陰部腫成3倍大」，追問生活史才得知她因喜歡穿著緊身褲，不通風的材質使私密處發癢，且她不時摳抓造成腫大，拖了3週直到飄出惡臭才就醫。



台灣整形外科醫生徐詣在節目《醫生好辣》中分享，該女子當時一跛一跛地走入診間，脫下褲子內診，發現她的外陰部已腫成原本的3倍大，甚至飄出陣陣惡臭味。詳細了解後，得知她因愛穿不透氣的緊身褲，導致下體發癢，受不了又一直摳抓，即使破皮也只墊衛生紙，依舊繼續穿緊身褲而未就醫。

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徐詣提到，女子「覺得這樣比較漂亮」，因此就算私密處腫大已經影響行動，但她仍選擇要保持漂亮，因此苦撐了3週，直到傷口飄出異味才到婦產科求診。

「她來的時候私密處已經腫成3倍大，已經有些組織液流出來！」



徐詣表示，治療手術發現女子的下體有顆很大的膿包，已屬於非常嚴重的蜂窩性組織炎，後續緊急給予抗生素治療，並與婦產科共同照護她的患部，但未來恐留下永久的疤痕。若就醫時間再拖延，恐惡化為壞死性筋膜炎，產生全身性感染，所幸還未走到那一步。

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婦產科醫生李世明也曾表示，很多女性因本身喜好或工作需要，而常穿內搭褲、緊身褲或絲襪等，如果材質厚、加上不透氣，會讓陰部易潮濕悶熱，也讓陰道和外界的摩擦增加，易引發感染，若不注意個人衛生與性行為的習慣，很容易造成陰部有細菌、黴菌滋長，導致陰道炎。

李世明建議，女性要避免下體悶出病來，最好不要常穿緊身不透氣的褲子，如果使用衛生護墊，要記得每2小時更換，以免變成細菌溫床。另外生活上也要保持規律，不要常熬夜。

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