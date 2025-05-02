許多女性每個月都要同「Ｍ痛」戰鬥　醫生警告「5情況」盡快就醫

許多女性每個月都要經歷一場「腥風血雨」，那就是跟「大姨媽」打架打一週！



對此，張瑜芹醫生示警，雖然每個女生都可能在經期感到不適，但經痛嚴重到讓你難以工作或生活時，就要小心是其他疾病引起的疼痛感，建議要盡快去醫院檢查。

相關文章：月經｜散裝衛生巾放手袋超錯？M巾使用4大常見壞習慣易惹私處感染（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

台灣新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫生在臉書發文表示，每個女生都可能在經期感到不適，但經痛嚴重到讓你難以工作或生活時，到底該吃個止痛藥忍忍還是去看醫生呢？

對此，她指出，多數女性在月經來臨前或期間會有輕微到中度的悶痛，這種疼痛通常可以用熱敷、休息或止痛藥來緩解，經痛通常不會持續整個月經週期，且不影響正常活動。

但如果出現異常經痛就要小心，張瑜芹指出，如果你的經痛符合以下情況，建議儘早看醫生：

1. 經痛嚴重到讓你無法起床、上班或上學

2. 止痛藥無效，疼痛持續惡化

3. 月經量異常多（例如需頻繁更換衛生棉或有大量血塊）

4. 經期以外的日子也會出現骨盆疼痛

5. 伴隨其他症狀，如噁心、嘔吐、頭暈或發燒



相關文章：月經遲到怎辦？4個催經方法超有效 按1穴位只需3日姨媽即刻報到（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

而可能導致上述異常經痛的常見原因：

子宮內膜異位症：子宮內膜組織出現在子宮外，引發劇烈疼痛

子宮肌瘤：良性腫瘤，但可能導致嚴重經痛和經量增多

骨盆腔炎：感染引發的炎症，可能導致經痛加劇



因此，張瑜芹提醒，若你無法確定疼痛的原因，就千萬別再忍耐，趕快就醫檢查。

相關文章：30+抗衰老必看 卵巢早衰會加速顯老 營養師分享4營養素護養子宮（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

延伸閱讀：

妹子經痛20年！竟是「牛奶」害的 醫揭「奶製品」影響荷爾蒙平衡

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】