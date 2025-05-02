許多女性每個月都要同「Ｍ痛」戰鬥 醫生警告「5情況」盡快就醫
撰文：中天新聞網
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許多女性每個月都要經歷一場「腥風血雨」，那就是跟「大姨媽」打架打一週！
對此，張瑜芹醫生示警，雖然每個女生都可能在經期感到不適，但經痛嚴重到讓你難以工作或生活時，就要小心是其他疾病引起的疼痛感，建議要盡快去醫院檢查。
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台灣新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫生在臉書發文表示，每個女生都可能在經期感到不適，但經痛嚴重到讓你難以工作或生活時，到底該吃個止痛藥忍忍還是去看醫生呢？
對此，她指出，多數女性在月經來臨前或期間會有輕微到中度的悶痛，這種疼痛通常可以用熱敷、休息或止痛藥來緩解，經痛通常不會持續整個月經週期，且不影響正常活動。
但如果出現異常經痛就要小心，張瑜芹指出，如果你的經痛符合以下情況，建議儘早看醫生：
1. 經痛嚴重到讓你無法起床、上班或上學
2. 止痛藥無效，疼痛持續惡化
3. 月經量異常多（例如需頻繁更換衛生棉或有大量血塊）
4. 經期以外的日子也會出現骨盆疼痛
5. 伴隨其他症狀，如噁心、嘔吐、頭暈或發燒
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而可能導致上述異常經痛的常見原因：
子宮內膜異位症：子宮內膜組織出現在子宮外，引發劇烈疼痛
子宮肌瘤：良性腫瘤，但可能導致嚴重經痛和經量增多
骨盆腔炎：感染引發的炎症，可能導致經痛加劇
因此，張瑜芹提醒，若你無法確定疼痛的原因，就千萬別再忍耐，趕快就醫檢查。
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