咩都冇做但攰到失去動力？6大警示揭情緒勞動過度　侵蝕心理健康

一整天下來，看似沒忙什麼，下班卻疲憊不堪，這種疲憊不是體力的耗損，而是無形的情緒消耗。



無論壓力多大、心情再低落，面對客戶還是要微笑服務；聽著老闆的指責，內心不滿，臉上卻要保持冷靜得體。生活中，我們總不自覺地「戴上面具」，掩蓋真實情緒，迎合外界，維持和諧，這種壓抑自我、配合他人期待的過程，其實就是情緒勞動，諮商心理學家周欣穎指出，情緒勞動反映了社會對情感表達的價值觀與期望，有助於建立和維持良好的人際關係；但長期情緒勞動會帶來情緒耗竭和心理壓力，逐漸侵蝕個人心理健康。

情緒勞動的隱形成本 心理學家一語道破雙面影響（點擊放大瀏覽）▼▼▼

情緒勞動的隱形成本 心理學家一語道破雙面影響（IG@tvn_drama；01製圖）

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一位台灣網友分享她在情緒不穩的母親身邊成長的壓力。母親常因心情波動而遷怒於她，無論她多麼小心，仍會因疏忽或弟妹的行為成為責罵對象。為了避免衝突，她習慣壓抑自己，弟弟和妹妹則敢直接表達，因此母親的怒氣常轉嫁到她身上，這讓她每天生活在焦慮之中。

母親剛接受癌症治療，醫師建議保持愉悅心情以防復發。為了穩定母親情緒，原Po時時觀察母親的情緒變化，努力維持家庭和諧。然而，長期的情緒壓力已讓她身心疲憊，甚至出現憂鬱傾向，儘管經濟獨立，她依然擔心搬出去會引發母親情緒波動，進而影響健康，她坦言，自己夾在母親健康與自身情緒困境之間，進退兩難，感到相當痛苦。

一位台灣網友分享她在情緒不穩的母親身邊成長的壓力（Dcard）

不少網友感同身受，分享自身情況，大多數的網友則建議原Po搬出去住，

「搬出來，距離會創造一些美感，離愈遠的小孩愈可愛，革命一下一定是可以的」

「如果你不自救自己，你永遠都會活在母親給的陰影與痛苦中，希望你自己愛自己多點，鼓起勇氣搬出去，遠離這樣有毒影響身心的環境」



情緒勞動在現代社會中既有正面也有負面影響，心理學家周欣穎表示，從正面來看，情緒勞動能幫助人們增強社交能力，建立良好的人際關係；職場中則有助於提升表現、顧客滿意度，甚至促進職業發展和團隊合作。

但她提醒，長期情緒勞動的代價不容忽視，持續壓抑和調整情緒可能導致情緒疲憊，進而引發焦慮和心理壓力，影響身心健康，這種壓力還可能阻礙真實表達自我，可能引發的誤解或衝突，導致人際關係的疏遠和孤立，甚至引發出現失眠、頭痛等壓力相關症狀。

別讓情緒變成隱形負擔！6大徵兆提醒你情緒勞動已過度（點擊放大瀏覽）▼▼▼

別讓情緒變成隱形負擔 6大徵兆提醒情緒勞動已過度（IG@tvn_drama；01製圖）

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我們該如何覺察自己是否已進入過度情緒勞動的階段呢？心理學家周欣穎分享6大警訊幫助我們及早發現，避免壓力持續累積。

警訊1. 情緒耗竭

她表示，過度的情緒勞動會讓人不知不覺進入情緒耗竭狀態，並提出3個可以幫助自我覺察的方式。第一是持續的疲憊感，即便充足休息，依然感覺身心無法恢復，彷彿怎麼充電都不夠；其次，情緒波動加劇，變得容易焦慮或煩躁，甚至小事都能引發激烈反應，像是發脾氣或哭泣；最後是無法應對壓力，面對日常挑戰也感到不堪重負，找不到解決方法。

警訊2. 身體症狀

情緒勞動過度時，身體常會給出明顯的信號，頻繁的頭痛、失眠、消化不良等不適，其實就是情緒壓力的反應；若經常感冒或出現健康問題，可能是身體已無法承受壓力的結果。

警訊3. 失去興趣

當日常活動或過去喜愛的嗜好變得索然無味，無法再從中獲得快樂；若發現自己開始迴避朋友或家人，不再想參加聚會或社交活動，甚至覺得和人互動是一種負擔，這很可能是情緒勞動帶來的壓力所致。

警訊4. 工作表現下降

當你發現自己無法集中精力，工作效率大不如前，經常感到無法完成任務，或是對同事或顧客的態度冷淡、情感疏離，例如過去可能會真心關心他人的需求，但現在卻變得漠不關心，這樣的情感冷漠正是情緒勞動過度的警告。

警訊5. 自我懷疑、難以表達真實的情感

當你長期需要隱藏或調整情緒，以至於無法清楚感知或表達自己真實的感受，甚至開始懷疑自己的能力和價值，覺得無法滿足他人的期望，這種自我懷疑不僅讓人感到內在空虛，更容易陷入負面情緒中。

警訊6. 無法放鬆

即使休息時也無法放鬆，腦海仍反覆思索情緒表達和社交互動。

如何不被「情緒勞動」困住？心理學家教你6招減壓法助你健康面對（點擊放大瀏覽）▼▼▼

如何不被「情緒勞動」困住？心理學家教你6招減壓法（pexels@Engin Akyurt；01製圖）

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維持內在平衡不在於完全放下情緒管理，而是學會適時調整與釋放情緒，在應對他人期待時仍能保有自我，心理學家周欣穎分享了6種調整方式，幫助我們健康地面對情緒勞動，避免情緒耗竭。

方法1. 建立自己的心理界限、適時的表達情緒感受

首先，對自己誠實，接納自己的需求，這能避免情緒在壓抑中累積；其次，在表達時，可以先同理對方的情緒，再清楚說明自己的界限或需求，例如：我知道你急需這份報告，但我手邊也有比較急迫的工作，可以等我幾分鐘先完成這份工作嗎？或是我們討論一下其他可行的方式。

方法2. 定期休息

短暫休息能讓人稍微抽離工作壓力，透過幾分鐘的深呼吸或簡單伸展，幫助身心放鬆，恢復專注；長期來看，合理安排假期也相當重要，給自己完整的放鬆時間，才能真正補充精力。

方法3. 情緒覺察

她建議透過情緒日記，定期記錄自己的情緒狀態，讓自己更清楚哪些情境容易引發疲憊或不安，它不僅幫助識別情緒模式，也讓我們逐漸了解自己的真實感受，當能精準辨識情緒，就更容易在壓力來臨時適時調整，減少過度情緒勞動的累積。

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方法4. 尋求家人、朋友的支持，或找專業人員的幫助

向家人或朋友傾訴，能讓我們釋放壓力，獲得理解與安慰；若感到情緒負擔過重，也可尋求專業諮商或心理學家的協助，他們能提供中立的建議和有效的策略，幫助我們更健康地應對情緒挑戰，透過支持系統，我們不必獨自承擔，讓情緒勞動的負擔變得更輕。

方法5. 保持健康的生活方式

保持健康的生活方式是面對情緒勞動壓力的重要基礎。規律運動能釋放壓力，讓身心更有活力；健康飲食則為身體提供穩定的能量，幫助情緒穩定；充足睡眠則是恢復精神的關鍵，讓我們在面對各種情緒挑戰時更有韌性。

方法6. 調整心態

愛迪生曾說過：「我沒有失敗，我只是找到一萬種行不通的方法。」



同樣地，接納自己的情緒反應，不過度苛責自我，也是一種釋放壓力的方式。當我們試著轉換角度看待情境，便不再被負面情緒牽制，能逐步從情緒的漩渦中脫身，學會體諒自己，用寬容的心看待挑戰，不僅讓心態更放鬆，也能更輕鬆應對生活中的情緒挑戰。

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