洗衫別直接淋洗衣液！教6大正確洗衣秘訣：衣服對摺後脫水更平整

面對每天堆積如山的髒衣物，可千萬別為了趕時間就一股腦往洗衣機塞！許多人習慣將洗衣精直接淋在衣服上，或為了求乾淨倒滿整盆泡泡，結果不僅洗不乾淨，殘留的化學藥劑還可能引發皮膚過敏，甚至讓昂貴的運動機能服失去排汗功能。



想要衣服洗得潔淨如新又不變形，從洗劑投法、瓶蓋精確用量到洗衣袋的孔徑挑選，其實都藏著不少專業眉角。本文整理出「 6 大洗衣服正確方式」懶人包，幫你糾正那些習以為常的錯誤習慣，讓每一件衣服都能洗得跟新的一樣！

6個正確洗衣秘訣（AI生成圖片；01製圖）

正確洗衣方法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 洗劑別直接淋，先跟水混勻才不殘留

許多家事新手為求便利，常習慣將洗滌劑直接淋在衣物堆上，殊不知這會阻礙藥劑與水流的充分融合，甚至造成化學物質殘留於纖維中。正確做法應是善用機台內部的專屬投料槽，讓洗劑隨水流均勻擴散；若家中設備較舊，建議將洗劑先行置於槽底，或搭配洗衣球來輔助，尤其是溶解度較低的粉狀產品更需格外留意其化散狀況，以免清潔效果打折扣。

2. 泡泡多不代表乾淨，一瓶蓋量就剛好

追求潔淨並不代表要無限制地添加洗劑，過量投放不僅無法提升清潔效能，反而容易引發皮膚紅腫敏感等不適反應。以常見的直立式機種為例，在中高水位的情況下，理想用量通常僅需約一個瓶蓋（約 50 毫升）即可達成平衡，建議使用者養成閱讀包裝背面「水位比例說明」的習慣，依據實際負擔精確調整，既能節省開支也能確保洗淨力。

3. 看衣服材質挑洗劑，髒汙去得掉又不傷布

挑選清潔產品時，應視污垢種類與布料特性靈活切換，針對充滿汗漬、皮脂或食物殘留的酸性髒汙，選用含去蛋白酵素的弱鹼性洗劑能最有效瓦解頑垢並消除異味。然而，針對絲綢、羊毛或嬰幼兒貼身衣物，則應改用溫和的中性洗劑，雖其去汙強度較輕，卻能最大程度保護纖維不受損，若遇到局部頑強污漬，可先用手洗刷過後再進入機洗程序。

4. 柔軟精放對時間，運動機能服千萬別加

柔軟精的投遞時機是另一門學問，若在一開始就與主洗劑混合，會導致化學成分衝突而失去作用。必須將其置入專屬隔欄，由系統在第二次清水洗滌時自動引入，方能發揮軟化功效。特別提醒，這類產品不建議使用於具備吸濕排汗功能的機能性運動服，因為柔軟劑成分會封堵織物孔洞，導致汗味堆積並成為細菌滋生的溫床。

5. 洗衣袋別塞太滿，留點空間才洗得乾淨

利用洗衣袋可大幅減低精緻衣物的拉扯變形，如內衣應選用具備支撐結構的圓筒狀專用袋，且每袋僅建議裝入一至兩件，並預留約三分之一的流動空間。此外，袋網孔徑的大小也會影響摩擦力，細網適合蕾絲雪紡，粗網則適用於厚重針織。最後，放入機槽的總量應掌握「七至八分滿」原則，確保內部有足夠空間進行翻轉甩動，才能徹底洗淨。

6. 脫水時間是關鍵，先對摺再脫水更平整

最後的脫水程序亦不可馬虎，過長的運轉時間往往是衣物起皺的元兇，特別是亞麻或襯衫類建議縮短脫水時長，而絲質面料甚至可直接用乾毛巾按壓吸水後平晾。長版外套、床單被套、大型布織品等物品，放入洗衣袋前先進行對摺，能有效利用離心力使其在旋轉時保持平整，避免洗後產生難以處理的打結或嚴重皺褶。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：衣服洗完還是臭？快看洗劑、柔軟精放對沒！掌握「6大洗衣服正確方式」，別讓化學殘留傷皮膚】