潮濕天衣服晾不乾發臭？專家教2招速乾方法　這動作讓除濕更省時

天氣變得濕冷，陰雨綿綿的情況下，如何曬乾衣服就是個令人頭痛的問題，不少民眾會使用除濕機（抽濕機）幫忙晾乾衣物，不過該如何使用才最有效率呢？



台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈就分享了2個方法，能有效縮短晾衣時間。

同場加映：換季皮衣怎保養收納？4大秘訣讓皮褸不發黴 被雨淋濕要這樣做！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

濕冷衣服曬不乾怎麼辦？專家教2招快速乾衣

衣服曬不乾容易導致細菌滋生、散發異味，根據《CTWANT》報導，譚敦慈建議想縮短衣物風乾時間，可利用洗衣機進行「2次脫水」，但是再度脫水前，要先將衣物拿出來抖開，才會讓脫水效果達到最大功效。

譚敦慈也指出，在使用除濕機乾衣時，可以在浴室、衣帽間等室內小空間進行，且除濕前要記得關閉門窗，若是在廁所則要蓋上馬桶蓋；另外，除濕機最好擺在室內的中間位置，多管齊下才能真正加速衣物的乾燥。

報導中也提到，家電達人486先生提醒，在移動除濕機前，建議先將水箱內的儲水倒掉，以免濕氣進入機體容易損壞，且用於乾燥衣物時不要遮蔽進、出風口，不然機體散熱不良恐引發危險，因此務必要挑選檢驗合格標章的除濕機。

同場加映：秋冬換季衣物收納6技巧 簡單步驟輕鬆防潮防蟲 衣櫃空間大增（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：入冬濕冷衣服曬不乾怎麼辦？專家教2招快速乾衣，沒有烘衣機也不怕潮濕有霉味】