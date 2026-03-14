潮濕天衣服晾不乾發臭？專家教2招速乾方法 這動作讓除濕更省時
撰文：風傳媒
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天氣變得濕冷，陰雨綿綿的情況下，如何曬乾衣服就是個令人頭痛的問題，不少民眾會使用除濕機（抽濕機）幫忙晾乾衣物，不過該如何使用才最有效率呢？
台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈就分享了2個方法，能有效縮短晾衣時間。
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濕冷衣服曬不乾怎麼辦？專家教2招快速乾衣
衣服曬不乾容易導致細菌滋生、散發異味，根據《CTWANT》報導，譚敦慈建議想縮短衣物風乾時間，可利用洗衣機進行「2次脫水」，但是再度脫水前，要先將衣物拿出來抖開，才會讓脫水效果達到最大功效。
譚敦慈也指出，在使用除濕機乾衣時，可以在浴室、衣帽間等室內小空間進行，且除濕前要記得關閉門窗，若是在廁所則要蓋上馬桶蓋；另外，除濕機最好擺在室內的中間位置，多管齊下才能真正加速衣物的乾燥。
報導中也提到，家電達人486先生提醒，在移動除濕機前，建議先將水箱內的儲水倒掉，以免濕氣進入機體容易損壞，且用於乾燥衣物時不要遮蔽進、出風口，不然機體散熱不良恐引發危險，因此務必要挑選檢驗合格標章的除濕機。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：入冬濕冷衣服曬不乾怎麼辦？專家教2招快速乾衣，沒有烘衣機也不怕潮濕有霉味】