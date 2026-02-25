8款美拉德棕色通勤手袋推薦　葉童上身示範百搭耐看　上班族首選

近年，「美拉德棕色」持續霸榜時尚關鍵字，從伸展台到日常通勤都能看到它的身影，低調卻極具質感，成為許多上班族與時髦女性的首選色。尤其在包款上，該色系不僅百搭耐看，還能瞬間提升整體造型的優雅氣度與專業感。



一如葉童最近手拎一款Loewe的主打新包「Madrid」現身街頭，更在社群平台掀起一波討論熱潮，被網友封為「一看就想入手」的實用精品包代表。本篇，就替讀者們精選8款美拉德棕色通勤包，從永恆經典到高CP值設計，一次滿足日常通勤與時尚需求。

1. Loewe「Madrid」

首先登場的是，由傳奇女星——葉童親自示範的Loewe主打新包款「Madrid」。身為IT Bag製造機的代表品牌，Loewe幾乎每隔一段時間就能推出令人一眼心動的新設計，而這次亮相的「Madrid」系列同樣不負期待。

包款以品牌發源地——西班牙馬德里城市為靈感命名，精選柔軟細緻的小牛皮打造，包身線條隨材質自然垂墜，呈現出流暢柔和的輪廓，視覺與觸感兼具，完美詮釋低調耐看的奢華魅力。

也正因為兼具實用性與高級感，再搭配百搭的美拉德棕色調，讓「Madrid」無論通勤或正式場合都能輕鬆駕馭，並在葉童等時尚名人的示範及加持下，迅速成為社群熱議的精品通勤包。

Loewe「Madrid」Medium，$44,900



2. Bottega Veneta「Andiamo」

好不容易存夠預算，準備入手第一款能長時間自用、同時兼顧時髦與實用的精品包，編輯我呢，私心會先把票投給Bottega Veneta的「Andiamo」。以品牌招牌的皮革編織工藝打造，「Andiamo」自上市後就憑藉隨性卻不失優雅的鬆弛感輪廓，成為許多女孩心中的買包清單中。

加上內裡的大容量設計，無論通勤或日常使用都相當實用，也難怪會被業界視為精品通勤包的理想之選。配色上除了清爽明亮的選項，也有不少帶有美拉德氛圍的大地色調，耐看又不易退流行，作為第一只精品包入手，值得！

Bottega Veneta「Andiamo」，$42,900



3. Louis Vuitton「Low Key Messenger」

作為Louis Vuitton鬆弛美學包款中的代表作，「Low Key」可說是穩坐此風格中的第一把交椅，此次再度推出的全新郵差包型，更加凸顯隨性卻精緻的設計語彙。

條簡潔俐落包身線，搭配柔軟皮革所呈現的自然垂墜感，不僅讓整體造型，看起來毫不費力，卻依然充滿高級感的延續設計，也讓實用度與造型感同時升級，非常適合日常通勤或外出小遊時隨手揹上呢。

Louis Vuitton「Low Key Messenger」，$31,000



4. Dior「D-Journey」

Dior「D-Journey」，自上市以來，便憑藉經典Cannage藤格紋、柔軟皮革鞣製工藝與精緻金屬細節，打造出百搭又和諧的視覺美感。輪廓優雅且兼具實用性，輕鬆融入各種日常造型。

包款配有可調式肩帶，可自由切換肩背或手提，無論日常休閒或稍加打扮的外出場合都能駕馭自如。尺寸則提供小、中、大三種選擇；色系多元，從基本的老花、黑或米白，再到美拉德棕、酒紅…等系皆涵蓋其中。

Dior「D-Journey」，$34,500



5. Prada「Bonnie」

Prada一直擅長將時尚美學融入日常，而「Bonnie」系列包款，正是那種愈看愈喜歡、每天都想揹的經典之選。包身輕巧又具質感，修長線條搭配纖細手柄，外型優雅討喜；實用性更是不在話下，空間充足、方便收納小物拉鍊口袋，任何場合使用都能輕鬆駕馭。

不論搭配簡約的襯衫、率性牛仔褲，或是浪漫洋裝，都能自然融入造型，增添精緻感。這款包不僅方便好用，更是值得長期投資的時尚必備包款。

Prada「Bonnie」，$24,900



6. Tod's「Wave」

Tod's「Wave」手袋系列，把經典設計注入現代感，流暢優雅的線條，一眼就能感受到品牌義式工藝的精緻氣息。柔軟的小牛皮包身，摸起來很舒服，兩側按扣還能讓人隨意調整包型大小。

纖細的提把設計，肩背起來不只輕鬆貼合，附贈的小鏡子更是貼心的小天使來著，讓你在搭乘交通工具通勤時，還能邊照鏡子完妝。「Wave」包不只是實用，更帶出一種低調又有質感的優雅感，真的非常適合日常出門。

Tod's「Wave」，$21,300



7. Gucci「Half Horsebit」

Gucci再次以現代手法重新演繹經典的「Half Horsebit」系列大號肩包，將品牌最具代表性的「馬銜扣」元素注入日常設計。包款輪廓休閒俐落，搭配標誌性金屬馬銜扣，不僅呼應系列名稱，也完美融合實用與時尚感。

尤其以美拉德棕色系的款式最受青睞，低調中帶有質感，無論搭配牛仔褲、襯衫或小洋裝，都能輕鬆駕馭，展現百搭又不失高級感的時髦日常。

Gucci「Half Horsebit」，約$29,000



8. Chloé「Camera」

這款由Chloé創意總監Chemena Kamali，甫上任便推出的全新「Camera」包款，第一眼就被它的實用設計吸引，寬敞的主隔層，加上多個小口袋，整理隨身物品完全沒煩惱。可拆式的手柄與肩帶設計，無論肩背、手提甚至斜背都能隨心切換，非常適合日常通勤及出遊。

經典的棕色調，也會隨時間慢慢產生自然光澤，帶出專屬於揹者的獨特韻味。搭配從經典Paddington鎖頭包改良而來的五金感細節，在增添整體質感之餘，更讓這款包成為既實用又時髦的每日必備單品。

Chloé「Camera」，$23,800



