內褲晾錯恐致私密處感染　專家教正確方法：褲襠朝上晾曬效果最好

內褲的洗滌與晾曬方式，直接影響私密處健康。



台灣無毒教母譚敦慈在節目《小宇宙大爆發》中指出，超過九成的人晾內褲的方式都有誤，加上許多女性習慣在浴室手洗後直接晾乾，潮濕環境反而助長黴菌滋生，提高感染風險。

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晾曬方式上，褲襠朝上才是正確做法。譚敦慈說明，內褲最厚的布料集中於褲襠部位，若以衣架撐開或用夾子夾住上方晾曬，受地心引力影響，水分與濕氣會往褲襠集中，導致最難乾燥的部位反而最後乾燥，無論使用衣架或夾子，都應將褲襠朝上，才能讓厚布料充分接觸空氣。

清洗程序同樣不可忽略。譚敦慈建議，洗滌前應先將內褲浸泡於稀釋漂白水中約十分鐘，稀釋比例為清水九份、漂白水一份；若內褲沾有經血，可加入雙氧水搓洗。浸泡完成後，應放入洗衣袋以洗衣機清洗，每個洗衣袋裝至五分滿為限，避免過滿導致清洗效果不佳，手洗後直接晾在浴室的方式則被她列為「最NG」的行為。

目前正值梅雨季節，即便將內褲晾在室外一整天，收進室內後仍可能殘留濕氣。譚敦慈建議，收回後可搭配除濕機使用，並以電熨斗燙過一遍，藉此徹底除濕並達到殺菌效果，再收入衣櫃存放，可有效降低私密處感染的機率。

此外，內褲的使用年限也需定期檢視。譚敦慈表示，應將內褲視為消耗品，一般人建議每三個月汰換一次；若為容易流汗的運動員，則建議縮短至每兩個月更換，避免纖維長期累積難以清除的細菌與髒污。

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