洗衫｜內褲殘留泛黃尿漬血漬？網民推薦一物　免搓即可潔白如新

內褲是貼身衣物，必須保持乾淨才不容易造成感染，不過有時沾上分泌物或血漬，就會令人十分困擾，近期有網友表示內褲上的黃垢難以清潔，用洗衣液還是無法完全洗淨，無奈之下只好上網詢問大家的建議。



近期有網民表示內褲上的黃垢難以清潔，用洗衣液還是無法完全洗淨，無奈之下只好上網詢問建議。（Canva）

一名網友在Dcard以「內褲怎麼洗都洗不乾淨 黃黃的垢真的很噁心……」為題發文，直呼「我真的快崩潰了」，她透露每次新買的內褲大概2個禮拜，底褲就會黃掉，有時候還沾到血洗不起來，已經用很強效的洗衣液搓了還是完全沒救，也提到自己很有潔癖，所以無法接受這樣的情況，於是上網詢問「大家平常有甚麼洗內褲的妙招？」

相關文章：洗衫｜衣服汗漬汗臭總洗不掉？3招驅汗味 水溫、洗衫量都是關鍵

+ 9

貼文一出，立刻引來許多網友討論並提供方法，其中最多人提到的是使用過碳酸鈉清洗：

・「可以用過碳酸鈉溶解在溫水裏浸泡有血漬的內褲，會很好清洗」

・「過碳酸鈉，便宜又好用，還不用搓」

・「推個過碳酸鈉」

・「溫熱水泡過氧酸鈉＝過碳酸鈉，夠熱有點泡泡比較會成功，發霉都處理得掉」

・「泡過碳酸鈉看看」



還有不少人推薦台灣品牌HH手洗液與水晶肥皂：

・「我有在用HH的內褲手洗精，是真的很厲害！乾掉好幾天的血漬也能洗掉，超神奇，不知道是加了甚麼」

・「我沾到東西都用HH手洗精，如果一時搓不掉我就擠在上面等一陣子，就會很好洗掉，手洗完會再裝洗衣袋丟洗衣機洗，現在內褲都不會髒髒了」

・「推薦水晶肥皂，出去內褲沾到一點分泌物或經血，抹上去等一下子就很容易洗掉，而且一大塊可以用超久」

・「水晶肥皂加一，要洗澡時脫下內衣褲先用肥皂水泡着，洗完澡再刷個兩三下就很乾淨了」



另外，也有網友表示內褲不要用熱水清洗，因為分泌物有蛋白質，遇熱會凝固，滲透到纖維內反而會不容易洗掉，因此必須用冷水洗：

・「洗內褲請用冷水、冷水、冷水！（冬天頂多調到不超過40度以內的常溫水）」

・「我是一脫下來就先冷水泡着，洗澡完洗掉之後在丟洗衣機～到我丟掉都不會黃」

・「有血和分泌物的不要用熱水洗，會洗不掉」



【延伸閱讀，更多家居洗衫技巧】

髒衣浸一晚才洗？拉鍊衫鈕沒扣好？ 5個錯誤洗衫習慣傷機不衛生

+ 22

潮濕｜柔順劑或為產生罨味元凶！洗衫晾衫4招 讓衣物更乾淨快乾

+ 10

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：內褲殘留泛黃尿漬、血漬怎麼清？過來人用1便宜好物，免搓洗就恢復潔白乾淨如新】