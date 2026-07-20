Bra多久換一次才健康？盤點7大內衣老化徵兆　避免胸部下垂變形

「內衣」是女性必備的貼身衣物，但對於內衣多久該替換？胸型是否合適……等等，這些內在美的基本常識還不是很清楚？注意了！有良好的內衣習慣才能讓你擁有健康的「咪咪」，以及保有完美的胸型。



小編整理了7大該更換內衣的徵兆，出現以下的症狀趕快將內衣淘汰，把握機會出發去購物。

內衣多久換一次？出現7大徵兆就該換新了（pexels@Janaina Lourenço；01製圖）

內衣出現7大徵兆就該淘汰啦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 出現鋼圈壓痕

脫下內衣後出現鋼圈壓痕或是胸口、肋骨有被壓迫的感覺，就代表鋼圈已經失去彈性受損了，已經無法支撐與穩定胸部，也有可能是因為bra的罩杯太小，讓胸部受壓，留下壓痕。當出現壓痕時，果斷的換一件內衣，不然壓痕會越來越嚴重。

2. 肩帶不斷滑落

女生有時不在意肩帶滑落的問題，總想說將肩帶拉緊就可以繼續穿，但其實肩帶與鋼圈一樣具有承托胸部的作用，當胸罩穿著的次數多了，肩帶就會變得容易下滑。另一個原因是，肩帶在經過長時間緊繃或是洗滌時的拉扯，會慢慢變鬆，久而久之就容易下滑。小編建議可以輕拉看看肩帶的彈力狀況，如果已經沒有彈性了，就放手離開它吧！(Let it go~)

3. 肩膀壓出肩帶印

脫下內衣後，看見肩膀上有兩條紅紅的內衣印，千萬別覺得是正常的肩帶壓痕，肩膀上出現壓痕就表示罩杯已經失去承托力，開始單單依靠肩帶在承托胸部了，所以當肩膀出現痕跡，要當心這是該換內衣的警號。小編提醒，當看見肩膀上的痕跡，別再將肩帶調緊或調鬆，這樣依舊無法解決肩膀上的壓痕。

4. 內衣經常上移

正常穿著內衣的情況下，內衣是不會隨意移動，但當你抬高雙手時，發現bra向上移動，這就表示胸罩底部的鬆緊帶變鬆了，或是胸罩根本不合尺寸所以出現了走位的情況。小編建議可以先將背扣調到最裡面，看看內衣是否會上移，如果依舊出現上移的情形，就趕快跟它說拜拜吧！(揮手)

5. 背扣要扣到最裡面

一般的胸罩有3格背扣，讓女生調整成最符合自己胸部的鬆緊度，當你越扣越裡面，不一定是你瘦了或是胸部「縮水」，而是胸罩周邊的布料開始鬆掉了，就算已經扣到最裡面，還是會覺得不夠緊、鬆鬆的。當這種情況出現，就代表你要換內衣了。過鬆的內衣已經失去支撐胸部的能力，胸型也會變得不好看，大家要多注意胸罩的狀況。

6. 出現「離罩」情況

覺得胸部跟罩杯中間空空的嗎？當bra隨著穿著的時間會漸漸變得失去彈性，可能會出現「離罩」的情況，當然罩杯的尺寸太大，也會讓bra無法完全貼合胸部。小編建議穿bra時，要確實將胸部撥攏進胸罩中，如果真的出現「離罩」的話，就換一件內衣，穿上合身的Bra才能擁有美麗的胸型。

7. 罩杯出現摺痕

不知道大家在穿上內衣前，會不會檢查一下內衣上的痕跡？有時候小編會發現一些痕跡在內衣上，會將它順一順，如果發現這個痕跡是無法平復的狀況，就表示機能已經受損了，這件不適合再繼續穿著，可以買新內衣啦！

同場加映：半年更換一次內衣

上面提到7個該換內衣的徵兆，大家要記得留意。一般都會建議約每半年要準備汰換內衣，你可能會想說半年徵兆不明顯、影響也不大，但為了胸部的健康與美麗，半年是一個大約值參考拿捏用。小編想說，其實內衣汰換的速度跟清潔保養有關，都丟洗衣機裸洗，鋼圈最容易變形跟跑出；曬內衣沒曬好，肩帶或背扣就容易受損。所以說，養內衣跟養荷包一樣不簡單呀！

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