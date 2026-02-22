紐約時裝周｜Coach 2026秋季系列重點：優雅造型也需一雙帆布鞋！

紐約時裝周的重頭戲之一，便是Coach的2026秋季時裝秀。隨著設計正中年輕人的時尚品味，再加上秉承具個性和天馬行空的想法，Coach再度成為炙手可熱的商標。在今個2026秋季系列中，結合不同時代和場合的風格，糅合成富紐約動感活力的服飾，同時不拘束多元造型，更顯出和而不同的融洽魅力。



2026秋季紐約時裝周｜Coach出席嘉賓名單

當日出席名單非常熱鬧，品牌代言人兼韓國女團i-dle成員田小娟，穿上白色背心外套，襯搭短上衣及闊身牛仔褲登場，並搭趣致的口金包吊飾，展現出俐落與型格的個性。品牌代言人、YOASOBI成員Lilas，以及美國演員Storm Reid都有出席，而眼鏡品牌代言人程瀟，亦以柔和溫暖的啡白配搭，襯搭細長鏡框，展現出知性時尚的一面。

2026秋季紐約時裝周｜Coach出席嘉賓名單 (Getty Images)

+ 1

2026秋季紐約時裝周｜Coach時裝秀日期/時間/地點

隨著紐約時裝周展開，Coach在首日帶來作品，在當地時間2月11日下午3時（香港時間2月12日凌晨4時）舉辨2026秋季時裝秀。選址美國百老匯的Cunard大樓主廳，由Benjamin Wistar Morris設計、建築師事務所Carrère and Hastings擔任顧問，利用銳利陰影與高反差的燈光設計，打造出寧靜與集中的氣氛張力，並展現新文藝復興風格。

2026秋季紐約時裝周｜Coach時裝秀選址美國百老匯的Cunard大樓主廳。 (Getty Images)

2026秋季紐約時裝周｜Coach時裝秀主題

當由黑白轉為「奥兹國」的色調，我看見他們臉上的喜悅。 Stuart Vevers

時裝秀序幕由黑暗龐克風格帶來強烈衝擊，再慢慢漸變為活力繽紛色調，帶來兩種對比的魅力。這個概念的靈感，原來源自創意總監Stuart Vevers的雙胞胎兒女River與Vivienne，並獻給他剛出生9日的女兒Fawn。那時他與子女都在聖誕節的下午，觀看電影《綠野仙蹤》，「在聖誕節看那部電影，是我一直以來的傳統，當我看到孩子們對於電影由黑白轉為『奥兹國』色調的反應，令我產生靈感。」

2026秋季紐約時裝周｜Coach時裝秀溫馨一幕

眾所周知，Stuart Vevers非常疼錫子女，還為他們創建社交媒體帳號，分享可愛溫馨的日常生活。在今個時裝秀的最後環節，他出場致謝時，亦抱起兒子River，兩人面露笑容，留下溫馨和喜悅的一幕。

2026秋季紐約時裝周｜Coach時裝秀溫馨一幕 (Getty Images)

2026秋季紐約時裝周｜Coach秋季系列：向復古致敬

整個系列展示從灰階到technicolor色調，唯一不變的是盡見經典美式風格：荷里活風、滑板運動風和學院風等，展現出多元的紐約活力。輪廓糅合40年代剪裁與70年代運動元素，將日常隨性的喇叭牛仔褲和A字裙，配搭70年代合身短版外套，演繹出全新的古典街頭美學。

2026秋季紐約時裝周｜Coach秋季系列：向復古致敬 (Getty Images)

2026秋季紐約時裝周｜Coach秋季系列：優雅也要一雙帆布鞋

在街頭風格中，卻見荷里活風格的禮裙，在盡顯優雅的同時，亦不會苦待自己，以舒適的帆布鞋來完成造型。禮裙強調腰線與墊肩輪廊，並飾以鏤空設計及貼繡細節，打造荷里活般的華麗感覺。而鞋子更是今個時裝秀的重點，以70年代滑板運動鞋為靈感，採用麂皮及帆布製作，並在鞋面上方綴以消防扣環或牽繩扣，展現日常隨性的魅力。

2026秋季紐約時裝周｜Coach秋季系列：優雅也要一雙帆布鞋 (Getty Images)

2026秋季紐約時裝周｜Coach秋季系列：搖滾頹廢（Grunge）

在服飾造型中不鞋發現做舊的細節，如刻意破損的蕾絲下擺、帆布、牛仔褲、百慕達短褲，亦見反轉穿法的西裝外套，以及刻意錯位的領帶，結合厚實grunge格紋，打造出全新的搖滾頹廢美學。