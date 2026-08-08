夏季降溫穿搭｜日本女生推4款必買白色單品　開襟衫顯瘦還能防曬

隨著季節開始進入夏季，大家是不是也開始覺得天氣越來越炎熱呢？外出時面對戶外的大太陽，除了防曬功課要做足之外，其實還可以擅用穿搭來製造降溫感受，像是黑色通常給人吸熱的感受，而想製造降溫視覺的時候，首選絕對非「白色」莫屬。



好駕馭又百搭的顏色，不僅非常適合在夏季使用，穿著起來也會有涼爽的透明感，尤其日本女生每到夏天也超愛穿此色系，想知道有哪些白色系單品是本季必買款嗎？要如何搭配才能營造出理想的時髦風格？

以下為大家總整理4款白色單品穿衣靈感範本，只要照著穿便能瞬間打造舒適度，同時點亮迷人聚焦的日系層次。

4款夏季白色單品穿搭示範（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4款夏日白色單品穿搭示範（01製圖）

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LOOK 01.白色荷葉邊上衣

當想營造輕甜浪漫的風格時，推薦可以選擇近期超夯的荷葉邊上衣，透過特色細節剪裁的設計，使造型加乘出搶眼加分的亮點，融入白色混合，營造充滿夏季氛圍的迷人印象，下身隨性搭破損或印花長褲就很好看，再踏上涼鞋、方頭鞋輕鬆時髦有型出門。

LOOK 02.白色透膚開襟衫

以舒適透氣面料為主的透膚開襟衫，非常在夏季拿來當作防曬外套使用，混合白色系打底，同樣有為造型製造降溫的視覺效果，另外以短版為主的開襟衫，還能修飾出顯瘦顯高的好比例，再褲子選搭直筒寬褲，讓纖細度更加倍，為穿搭注入一股率性休閒氣息。

LOOK 03.白色TEE

大家衣櫃裡一定都有一件的白色TEE，向來是懶得想搭配時不可或缺的好幫手，結合圖案或者字母LOGO的TEE，能快速點亮街頭兼具的個性魅力，不論混搭棉質長褲或休閒西裝褲都好好看加分。

LOOK 04.白色長褲

除了將白色放在上身之外，也可以重點放在下身混合，使下半身更顯輕盈，選搭澎袖（泡泡袖）、寬袖的罩衫混合，再加上白色長褲，瞬間呈現優雅知性的日系高級質感品味。

夏季以白色單品打造降溫造型

以上推薦2026夏季必入手的白色單品，大家也準備好購入了嗎？接下來在炎熱的天氣裡，一起穿上白色系混搭，打造降溫的衣著之外，同時展現專屬個性的日系層次注目焦點吧。

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