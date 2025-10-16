GIRLGORPCORE是甚麼？機能少女風於春夏時裝周成新熱潮|時尚解碼

【戶外機能風/GORPCORE/時尚解碼】誰說實用與夢幻是不可並存的？ 運動穿搭、戶外風格曾於數年前極度火紅，常說潮流時尚是一個輪迴，這股風氣更融合了近年流行的少女元素，變革成充滿夢幻感的機能少女風，除了鞋履配件外，春夏時裝周亦可以看到它的影跡。到底「Girl-GORPCORE」 是甚麼？



時尚趨勢日新月異，衍生出不同的術語，如早年流行色彩的多巴胺，其後回到舒適的美德拉、靜奢和老錢風等，亦有優雅的芭蕾舞風和Blokette，風格多樣令人快要分不清！「01女生」將逐一拆解這些流行的時尚術語！

GORPCORE、Girl-GORPCORE是甚麼？

運動穿搭近年非常受歡迎，無論是多人追捧的90年代美式復古運動風、日系感強烈的山系穿搭、有著結合都會感與機能的「Urban Outdoor」或重視機能性的「Gorpcore」，都深受追求舒適與實用的用家歡心。

而「Gorpcore」重視登山與徒步旅行者的核心精神，極大幅度地強調機能服飾的舒適性，同時保留簡潔、和諧的搭配。隨著近年少女風格盛行，「Gorpcore」亦被加入珍珠、蕾絲、絲帶等浪漫元素，變奏出夢幻感的「Girl-GORPCORE」。

從2026春夏時裝周中可見，不少設計師亦源用了這個風格作設計基調，讓功能與造型的界線變得更加曖昧。 戶外穿搭不再單單追求實用性，更是自我主張、柔性權力的表現，穿著高跟鞋的公主亦可以換上輕裝，走出戶外，以自己的喜好去與大自然相處。

Girl-GORPCORE重點精髓

如果想要掌握「Girl-GORPCORE」 穿搭風格的精髓，不妨參考以下的必備元素，混搭出屬於自己的風格。

Girl-GORPCORE重點精髓｜1. 穿搭比例

要展現出「GORPCORE 」感覺，必須採用上窄下寬或上短下長的服飾廓形和比例，這樣才能保有舒適度以及機能性。如果想在基礎廓形上添加甜美與少女感，不妨選擇裙褲打扮，或加入女性化的配件點綴其中。

Girl-GORPCORE重點精髓｜2. 和諧配色

如果是初次嘗試「GORPCORE」穿搭的話，建議可先選擇統一的色調去搭配，例如大地色、黑色、軍綠色等顏色相互搭配。除了樸實色調外，亦可以以隨性活力的鮮艷配色點綴，例如湖水藍、翠綠色、亮橙色等。不過搭配時需要避免顏色過於花哨或混搭，展現出簡約卻充滿細節的穿搭風格。

Girl-GORPCORE重點精髓｜3. 穿搭元素/配件

「Girl-GORPCORE」的重點精髓就是在 「GORPCORE」穿搭上加入女性化元素，除了可以選擇能夠突顯身材的服飾元素，例如短袖連帽衫、單車短褲和緊身短版的運動套裝等。材質上可以選擇更為輕盈、透氣的面料，機能元素如卡扣、綁帶、抽繩和多功能口袋，可以揉合蕾絲、珍珠、刺繡、蝴蝶結及絲帶，打造更獨特的柔美風格。