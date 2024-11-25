精選10款高雅精品鎖骨頸鍊　Chanel演繹經典　Tiffany返工勁百搭

在所有配戴珠寶的款式當中，小編一直很喜歡「頸鍊」（或有的人會稱之為「吊墜」）的設計！



簡約、高雅的設計，讓配戴者的時尚氣質愈發突顯而出，尤其透過長或短鍊條的修飾，更能完美襯托頸部的線條，又或是剛好落在鎖骨這位置，使其展現出讓人無法忽視的一種性感之美，十分推薦給大家投資入手喔！

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10款精品品牌鎖骨頸鏈推薦（Chanel官網；01製圖）

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1. Van Cleef & Arpels「Vintage Alhambra」

四葉草又名幸運草，西方人認為能找到四葉草是幸運的表現；日本則認為會得到幸福，所賦予的寓涵十分美麗。來自法國百年珠寶——Van Cleef & Arpels（梵克雅寶），以這樣象徵幸運的四葉圖騰而推出的「Alhambra」珠寶系列，便成了品牌相當代表性的設計，也因為這層背後的故事涵意，讓購買的消費者深信不已，戴上「Alhambra」能為自己帶來自信及幸運。

Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra18K黃金鑲孔雀石吊墜，$25,500



2. Cartier「Clash」

「Clash」珠寶外觀的整體設計及概念，就像是性格矛盾、對立的女性形象結合，藉以傳達「我即是她，她即是我」的雙重風情。看似尖銳鋒利的錐狀設計，卻是觸感細緻。一方面呈現渾圓豐韻、輪廓柔和；同時也展現出珠寶結構的緊密張力。該系珠寶作品皆為玫瑰金款式，有戒指、手環、項鍊到耳環……等多種款式，可互相疊搭，剛柔並濟、優雅大方。

Clash de Cartier 18K玫瑰金項鍊，$30,800



3. Chaumet「Jeux de Liens」

說起Chaumet「Jeux de Liens」珠寶系列的背後靈感來源，實在讓小編本人好喜歡，上頭交叉的識別設計，有著「連結戀人情感」的隱喻，意旨雙方因受緣分牽引，一步步走向彼此，生命從此在交叉點上合而為一；而交叉符號又似是「無限符號（∞）」的標誌，也象徵著愛是無期限的。此系列不僅重新賦予了情感珠寶當代意涵、頌揚人與人之間的聯繫，更像將相愛的人猶如一條紅線連結在一起。

Chaumet Jeux de Liens 18K玫瑰金鑲白色珍珠母貝、鑽石吊墜，$12,900



4. Chanel「Camélia」

山茶花，為Chanel女士摯愛的白色花朵，除了擁有不可撼動的經典地位，更經常被演繹於品牌旗下各式的作品中。「Camélia」珠寶系列，簡潔有力的設計，非常容易讓大家在日常生活中或外出旅行穿搭配戴。

就像此條以18K粉紅金和鏤空線條呈現渾圓的山茶花瓣，最後再用鑽石點綴花朵中心，其精緻的設計，不論是簡約自然，還是抽象時尚，絕對都能為配戴者們幻化成無數個獨特風格。發揮Chanel女士精神吧，擅用不同的珠寶款式相互混搭，就像她曾說的：「妳有一百種方法去戴一朵花……」。

Chanel Extrait de Camélia 18K玫瑰金鑲嵌鑽石項鍊，$25,100



5. Louis Vuitton「Le Damier」

標誌性的「Damier」棋盤格紋圖案，乃由Louis Vuitton與其子Georges，倆人在1888年設計而出，而今年下半年，珠寶創意總監Francesca Amfitheatrof則將此一小格、一小格所構成的「Damier」點實成金，並發佈了一系列充滿品牌圖徽，但也充滿個性又百搭的同名日常珠寶系列，以充滿匠心獨具的珠寶工藝作品，彰顯這跨越時空的永世經典魅力！

Le Damier de Louis Vuitton項鏈配黃K金及鑽石，$46,500



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6. Dior「Rose des Vents」

「『Rose des Vents』的隱喻，是一種創作的象徵。創作是探索，不斷的搜尋；找出自己的立足點，再重新出發展開新的奇幻旅程；而創作也是一段筆下靜止航程的結晶。」這一段話，正是引用自執掌超過20年的Dior珠寶暨腕錶創意總監——Victoire de Castellane。

創作靈感來自於品牌創辦人——Dior先生童年所居住的一棟名為「Rhumbs」莊園別墅的地板裝飾。Victoire每年亦會為「Rose des Vents」系列推陳出新，鑲嵌不同顏色及寓意的寶石，又或是應景的節慶限量款，從項鍊、耳環、戒指……一應俱全。在細膩、微雕金珠環抱之下，把玩翻轉營造風格的雋永之美。

Dior Rose des Vents鑲飾玫瑰金、鑽石和粉紅色蛋白石頸鏈，$21,100



7. Bvlgari「Cabochon」

這世界上所有物質，尤其是「水」的型態，千變萬化，而常汲取大自然元素的義大利百年珠寶及腕錶品牌——Bvlgari，本次連結了自身文化底蘊與當代風格，以「水」為靈感、玩轉，並結合品牌最富盛名的蛋面寶石切割，推出名為「Cabochon」的嶄新珠寶系列主題！匯聚Bvlgari過往聞名於世的「4大」設計特質及風格：蛋面切割、金質工藝、迷人的份量感，融入個人生活的百搭性。通過這4大特點，進而創造出本次獨一無二的絕妙作品。

Bvlgari Cabochon 18K玫瑰金鑲嵌鑽石項鍊，$57,600



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8. Chopard「Happy Diamonds」

「Happy Diamonds」系列，其輕盈、靈動的設計，成為Chopard的經典作。而在2024年的下半年，則是再度將此系列推出詮釋新款，將原本熟悉的圓形外觀，重新設計成更加簡約感的方形輪廓，並將吊墜的四角，精心打磨成充滿閃耀光澤的圓弧狀，完美結合現代美學。

Chopard Happy Diamonds Icons白金鑲嵌鑽石吊墜，$45,100



9. Tiffany & Co.「T Smile」

外型典雅的Tiffany「T Smile」系列項鍊，自推出以來深受無數女孩們的喜愛，是品牌詢問度超高的單品。該系列一共有推出4種不同尺寸，每種尺寸都有再分成「鑲鑽」和「素色金」的2種版本，以18K黃金、18K白金、18K玫瑰金……等材質為主。配戴時，圓弧形鏈墜就宛如一抹迷人的微笑，輕巧地落在鎖骨處，十分迷人。

Tiffany T Smile 18K玫瑰金小號鏈墜



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10. Qeelin「Wulu」

「Wulu」作爲Qeelin（麒麟）品牌的核心創作之一，不只能以精妙線條展現其有如「數字8」或「無限符號（∞）」的和諧平衡，又能將中文諧音「葫蘆」所寓含的福祿哲思轉化爲時尚的珠寶設計語言，賦予中華文化嶄新的生命力。擷取「Wulu」的摩登廓形、承襲Qeelin的匠心工藝，不管是單單戴上項鍊吊墜，或是配上同系列的戒指；甚至再加上其它款，數之不盡的變化都教人愛不釋手。

Qeelin Petite Wulu 18K玫瑰金鑽石及粉紅蛋白石項鏈，$15,300



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