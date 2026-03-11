長柄手袋掀起2026春夏時尚熱潮！高胤禎率先演繹CHANEL展法式鬆弛

長柄手袋絕對是今年的大趨勢！這款手袋兼具法式慵懶與知性俐落，隨性一揹即展現高級隨性感，是今年時尚關鍵單品。長柄手袋的魅力在於細長肩帶設計，即使穿著外套也能輕鬆單肩揹，而且許多款式為中大型尺寸，是結合了時尚外觀與日常使用的實用性。今年剛踏入春季，即有不少品牌推出各種長柄手袋，包括CHANEL、Louis Vuitton、LOEWE等，款式都相當吸引！



2026長柄手袋推薦1. CHANEL 2026 春夏系列 細號購物袋 HK$53,500

韓國演員高胤禎出席CHANEL FW26時裝秀，在巴黎的其中一個造型就是揹上了CHANEL這款手袋，盡顯法式鬆弛魅力。這款長手柄手袋是新任創意總監Matthieu Blazy為CHANEL創作的首個系列，有著復古長形袋身結合品牌經典的菱格紋，以及這款手袋最大的特色延長的皮革手柄，兼具優雅、實用及復古。

韓國演員高胤禎率先演繹 CHANEL 2026 春夏系列 細號購物袋（IG@goyounjung）

2026長柄手袋推薦2. Louis Vuitton Squire East West 肩背包 HK$18,300

Louis Vuitton 的Squire手袋之名取自1934年標誌性Alma手袋的歷史原型，而全新的quire East West 肩背包造型正是從中汲取靈感。這款Squire手袋採用East West廓形，完美演繹週末城市生活的從容格調。袋款採用品牌的標誌性Monogram帆布製造，綴以滑面皮革飾邊及金色掛鎖。袋內配備貼袋，能妥善存放提電話或卡片套，並具有充足容量，用以收納其他隨身物品。

2026長柄手袋推薦2. Louis Vuitton Squire East West 肩背包 HK$18,300（圖片來源：Louis Vuitton官網）

2026長柄手袋推薦3. Balenciaga Women's Carrie Bowling Bag Small HK$ 20,900

Balenciaga Women's Carrie Bowling Bag，是一款結合現代極簡與復古風的手袋。手袋是採用柔軟小牛皮配上納帕羊皮襯裡，打造出俐落的長方形廓形，並飾上仿舊金色五金配件，以及正面低調的壓印品牌標誌。手袋的容量是無庸置疑的實用，很適合作為日常外出或上班的時尚單品。

2026長柄手袋推薦3. Balenciaga Women's Carrie Bowling Bag Small HK$ 20,900（圖片來源：Balenciaga 官網）

2026長柄手袋推薦4. LOEWE Amazona 31 cropped bag in shiny calfskin HK$32,800

LOEWE的 Amazona手袋是將「保齡球包」廓形重新詮釋，有著採用修長的設計。手袋採用亮面小牛皮，具有高光澤感與平滑質感，觸感柔軟且呈現漂亮光澤，並飾以標誌性的掛鎖，設計高雅知性。

2026長柄手袋推薦4. LOEWE Amazona 31 cropped bag in shiny calfskin HK$32,800（圖片來源：LOEWE官網）

2026長柄手袋推薦5. Ferragamo East-West Hug Shoulder Bag US$2,500（約HK$19,569）

Ferragamo所推出的East-West Hug手袋，線條流暢，細節柔和，完美詮釋了現代女性的優雅氣質。手袋兩側的弧線流暢貼合合身形，金色扣環的溫暖光澤更添精緻。輕盈柔和的手袋身貼合身形，打開後映入眼簾的是對比鮮明的內襯，加上實用的容量，是一款很適合上班旅的手袋。