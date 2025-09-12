CHANEL Blush限定腕錶系列登場!化妝品幻化精工腕錶 盡顯粉紅魅力

想展現自己的品味，除了可以於服飾、手袋配件中著手，腕錶亦是一個不出錯的時尚配件，既有實用價值，又能在舉手投足間展現專業性，因此近年吸引不少女生投資其中。近日CHANEL推出Blush限定腕錶系列，系列以柔和粉色調為主調，每款單品都各具特色，收藏或自用都相當值得！



是次系列以CHANEL彩妝世界為靈感，為經典的J12、PREMIÈRE、BOY·FRIEND及CODE COCO腕錶注入活力與輕靈感覺。

CHANEL Blush限定腕錶系列｜ MADEMOISELLE J12 BLUSH CALIBRE 12.1腕錶，38毫米 HK$130,900

作為全個系列單價最高的J12 腕錶，這款MADEMOISELLE J12 BLUSH CALIBRE 保有運動廓形，配以J12系列的耐磨陶瓷與Calibre 12.1自動上鍊機械機芯，腕錶更提供約 70小時與50米防水性能，收藏以外亦能能夠輕鬆滿足日常需求。

今次更為錶盤、錶圈到錶冠注入更多細節，38毫米的錶身相當有存在感，第一眼即被錶盤上的Chanel女士肖像圖案所吸引，其後便是下方的粉色眼影與唇膏圖騰，黑配粉紅的配色和諧而不會過份誇張。另外，鍍黑精鋼非旋入式錶冠上鑲嵌1顆0.16克拉的明亮式切割鑽石，展現低調奢華感。

CHANEL Blush限定腕錶系列｜ MADEMOISELLE J12 BLUSH CALIBRE 12.1腕錶，38毫米 HK$130,900 (IG@chanelofficial)

CHANEL Blush限定腕錶系列｜J12 BLUSH CALIBRE 12.1腕錶，38毫米 HK$76,700

這款J12 BLUSH CALIBRE 具有33和38毫米的選擇，外形簡單，重點為錶盤上粉紅及紅色色調時標，不同粉紅調亦能夠輕鬆融入黑色錶殼錶身中，而且它的防水性能更能達至200米，相對適合務實派。

CHANEL Blush限定腕錶系列｜ BOY·FRIEND BLUSH腕錶 HK$59,200

靈感源自 1920 年代的男士腕錶的Boy∙Friend手錶，今次從菱格紋圖案皮革錶帶、錶圈、錶盤都滿懷粉紅色調。錶身約28 毫米，錶盤飾有卡通化的Chanel女士飛吻繪圖，高精準石英機芯搭以30米防水性能，高精確度與輕巧兼備，由內到外都滿載柔美且堅韌的粉紅力量

CHANEL Blush限定腕錶系列｜ PREMIÈRE CHARMS BLUSH腕錶 HK$62,300

需要百搭的時尚感的話，PREMIÈRE CHARMS BLUSH腕錶外形既像手袋背鏈，又似首飾配件，令人驚喜。腕錶設計以黑色為主調，高精準石英機芯搭以30米防水性能。為呼應CHANEL 經典包款鍊帶的皮革交織錶鍊，打造出標誌性的八角形錶殼與「CHANEL」字樣吊飾細節，讓整體更具玩味。

CHANEL Blush限定腕錶系列｜ CODE COCO BLUSH腕錶 HK$77,500

以Coco Chanel 命名的Code Coco 手錶，經典且耐看，今次外形換上粉紅色緞面效果小牛皮錶帶，上頭壓印「CHANEL」字樣，配合黑色錶圈與錶盤，散發低調奢華感。而漆面錶盤上，更鑲嵌1顆0.1克拉的公主型切割鑽石。

CHANEL Blush限定腕錶系列｜ PREMIÈRE CUFF BLUSH腕錶 HK$87,200

如果本來對「小方糖」有興趣的話，今次錶鏈新增到七條，宛如手環般的外形，有否令你有所驚喜？粉紅及紅色色調皮革交織，讓腕錶充滿活力與份量感，高精準石英機芯搭以30米防水性能，既是時尚配飾，亦是提醒生活步伐的好搭伴。